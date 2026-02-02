Banco do Brasil anuncia novas lideranças nas áreas ASG e governo

247 - O Banco do Brasil anunciou mudanças na liderança de duas áreas estratégicas da instituição: a Unidade ASG e a Unidade Estratégia Governo. As alterações fazem parte do movimento de fortalecimento da agenda de sustentabilidade, inovação e atuação junto ao setor público, pilares considerados centrais na estratégia do banco.

As informações foram divulgadas pelo próprio Banco do Brasil, em comunicado institucional. Na Unidade ASG, José Alves assume a gerência-geral após atuar como executivo da área, enquanto Michele Alencar passa a comandar a Unidade Estratégia Governo (UEG), dando continuidade às iniciativas que já vinha liderando como executiva.

Com 27 anos de trajetória no Banco do Brasil, José Alves construiu carreira nos segmentos de varejo, atacado e setor público. Nos últimos anos, esteve dedicado à formulação de estratégias de negócios com governos estaduais e municipais e liderou, no banco, a Ação Estratégica COP 30, voltada à agenda climática e ambiental.

Alves é graduado em História pela Universidade de São Paulo (USP), possui MBA em Comércio Exterior pela Universidade Paulista (Unip), MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e aperfeiçoamento em Setor Público pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). A formação multidisciplinar acompanha uma atuação voltada à integração entre sustentabilidade, políticas públicas e desenvolvimento de negócios.

A Unidade ASG é responsável pelo planejamento de novos negócios e projetos ligados aos pilares ambiental, social e de governança, além de coordenar ações de Sustentabilidade Empresarial, Diversidade, Equidade e Inclusão. A área também atua em programas sociais, ambientais, climáticos e de investimento social privado, com foco em Direitos Humanos e na gestão do risco social, ambiental e climático em primeira linha de defesa.

Entre as atribuições da unidade está a coordenação da Agenda de Sustentabilidade do Banco do Brasil, incluindo a atualização da Agenda 30 BB, principal instrumento indutor de práticas e negócios ASG da instituição. A área ainda apoia outras unidades na definição de ações e indicadores para mensurar o desempenho sustentável do banco.

Na Unidade Estratégia Governo, Michele Alencar assume a gerência-geral com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido na área. Funcionária do Banco do Brasil desde 2003, ela acumulou experiências nos segmentos de varejo e governo e atuou na Diretoria de Controles Internos, com foco em governança, estratégia e inovação.

Michele é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), possui MBA em Governança de Tecnologia da Informação pela Fundação Instituto de Administração (FIA), MBA em Controladoria e Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e especialização em Tecnologia, Inovação e Inteligência pelo Instituto César.

A Unidade Estratégia Governo é responsável pelo desenvolvimento de soluções e estratégias voltadas ao mercado do setor público. A área atua na gestão de clientes, produtos e canais, além de formular, coordenar e integrar iniciativas que buscam inovação e maior satisfação dos clientes governamentais.

Além disso, a UEG responde pela prospecção, estruturação de soluções e gestão de fundos e programas governamentais, com o objetivo de promover resultados sustentáveis para o Banco do Brasil, alinhando interesses públicos e desempenho institucional.