Banco do Brasil reduz custos com energia e economiza R$ 76 milhões

247 - As iniciativas de modernização e eficiência energética do Banco do Brasil resultaram em avanços expressivos na gestão do consumo de energia, com impactos financeiros e ambientais relevantes. As informações foram divulgadas pela própria instituição, que detalhou os ganhos obtidos ao longo de 2025.

De acordo com os dados apresentados, as medidas implementadas permitiram uma redução de 16,21% nas despesas com energia elétrica, o que representa uma economia de R$ 76 milhões no período. Além disso, houve uma diminuição de 6% no consumo energético, equivalente a 33,62 gigawatts, reforçando o efeito combinado de eficiência operacional e uso de fontes mais sustentáveis.

Segundo o diretor de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do banco, Carlos Eduardo Guedes Pinto, as ações adotadas consolidam uma estratégia alinhada às melhores práticas ambientais e de gestão. “A combinação entre Mercado Livre de Energia e geração distribuída consolida uma estratégia energética mais resiliente, alinhada às melhores práticas de gestão e à transição para uma matriz cada vez mais limpa e renovável, fortalecendo a segurança energética e a gestão dos custos da instituição”, afirma.

Uma das frentes de atuação tem sido a ampliação da participação no Mercado Livre de Energia, modelo que permite maior previsibilidade de custos e contratação de eletricidade proveniente de fontes renováveis. Ao longo do período, mais 635 prédios da instituição migraram para esse sistema, ampliando o alcance da estratégia.

Paralelamente, o banco também expandiu o modelo de geração distribuída. Atualmente, são 27 usinas próprias de energia renovável em operação, distribuídas por 19 estados em todas as regiões do país. Apenas em 2025, quatro novas unidades foram incorporadas à estrutura.

Com a ampliação da capacidade instalada, o fornecimento de energia limpa passou a atender cerca de 1.700 unidades do banco no último ano. A medida contribui não apenas para a redução de custos, mas também para a diminuição da pegada de carbono da instituição.