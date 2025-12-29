Biopower investe R$ 140 milhões e amplia produção de biodiesel no Brasil

247 - A Biopower, empresa da JBS Novos Negócios dedicada à produção de biodiesel, anunciou um investimento de R$ 140 milhões voltado à modernização e à inovação tecnológica de suas três usinas, localizadas em Lins (SP), Campo Verde (MT) e Mafra (SC). O aporte, o mais relevante desde a construção da unidade de Mafra, inaugurada em 2021, marca o início de um novo ciclo de crescimento da companhia e fortalece sua atuação estratégica no avanço da transição energética no país.

Segundo informações divulgadas pela própria Biopower, o investimento tem como principal objetivo ampliar a eficiência produtiva e preparar a empresa para atender à crescente demanda por biocombustíveis. Com a modernização, a projeção é alcançar um volume recorde de produção superior a 650 milhões de litros de biodiesel em 2025, consolidando a posição da empresa entre as principais do setor no Brasil.

Entre os destaques do pacote de investimentos está a implementação da tecnologia de esterificação enzimática, um processo avançado que substitui catalisadores químicos tradicionais por enzimas de alta eficiência. A mudança permite uma operação mais limpa e precisa, com ganhos relevantes de produtividade e maior flexibilidade no uso de diferentes matérias-primas, como sebo bovino e óleo de cozinha usado. Além disso, subprodutos que antes eram comercializados separadamente passam a ser convertidos em biodiesel, ampliando o aproveitamento dos insumos. A implantação do projeto tem início neste ano, com conclusão prevista para meados de 2026.

“Investimos para aprimorar ainda mais um produto que já tem reconhecimento de excelência no mercado e para nos mantermos na vanguarda de um setor em plena expansão”, afirma Alexandre Pereira, diretor da Biopower. Segundo ele, “essa modernização nos dará mais eficiência e elasticidade produtiva, garantindo nossa competitividade para atender a uma demanda por biodiesel que, certamente, continuará crescendo”. O anúncio coincide com um marco relevante para a companhia: recentemente, a unidade de Mafra atingiu a marca de 1 bilhão de litros de biodiesel produzidos.

O movimento de expansão ocorre em um contexto de forte crescimento do mercado de biocombustíveis no Brasil, impulsionado pela legislação que prevê o aumento gradual da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel fóssil, chegando a 20% (B20) até 2030. Atualmente, a mistura está em 15%. Nesse cenário, a Biopower se posiciona para capturar novas oportunidades e contribuir para o objetivo nacional de consolidar o país como referência global em energia limpa. Ao longo de 18 anos de atuação, a empresa já produziu mais de 4 bilhões de litros de biodiesel, evitando a emissão de cerca de 9 milhões de toneladas de CO₂.

Além do mercado rodoviário, a Biopower também avança em frentes ligadas à descarbonização do transporte marítimo. As metas globais estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (IMO), que busca atingir emissões líquidas zero no setor até 2050, ampliam o espaço para combustíveis sustentáveis. Nesse contexto, o biodiesel surge como uma alternativa viável e imediata ao diesel naval tradicional, com a vantagem de poder ser utilizado sem necessidade de adaptações nas embarcações, mantendo desempenho equivalente e custo competitivo frente a outras soluções.

A atuação internacional da empresa é reforçada por certificações e sistemas de rastreabilidade reconhecidos globalmente. A Biopower possui o selo ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), exigido pelo mercado europeu, e a Certificação da EPA (Environmental Protection Agency), dos Estados Unidos. “À medida que o mundo acelera a transição para uma matriz energética mais limpa, queremos ser referência em soluções reais e acessíveis. Além do aumento da mistura para B20 nos próximos anos, o mercado de descarbonização naval surge como uma frente estratégica, que nos inspira a continuar inovando e ampliando nosso papel na construção de um futuro mais sustentável”, afirma Pereira.

A empresa também é apresentada como exemplo do modelo de economia circular adotado pela JBS, baseado no aproveitamento máximo de matérias-primas que antes eram consideradas descarte. Atualmente, cerca de 99% de cada bovino processado pela companhia é aproveitado, índice que chega a quase 95% nas operações com aves e suínos. Esse modelo contribui para a redução de impactos ambientais e logísticos, ao mesmo tempo em que gera empregos e fortalece a economia regional. As três unidades da Biopower operam 24 horas por dia e empregam cerca de 300 colaboradores diretos.

Para Alexandre Pereira, embora a tecnologia seja um pilar fundamental, o diferencial está nas pessoas. “A tecnologia é uma ferramenta, mas a inovação nasce das pessoas. Temos um time que não somente opera, mas que cria, melhora e supera desafios. Foi essa expertise que nos permitiu, por exemplo, ser pioneiros no uso de diferentes tipos de matéria-prima. É esse conhecimento que representa nosso ativo mais valioso e que nos diferencia da concorrência”, afirma o diretor.

Biopower em números

– Três usinas: Lins (SP), Campo Verde (MT) e Mafra (SC)

– Quinta maior capacidade produtiva do Brasil, com mais de 900 milhões de litros

– Projeção de produção recorde em 2025, acima de 650 milhões de litros

– Presença nacional, com entregas em mais de 22 estados