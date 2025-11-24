BNDES aporta R$ 85,8 milhões na Bioo e acelera projetos de biometano

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um investimento direto de R$ 85,8 milhões na Bioo Investimentos e Participações S.A., por meio da BNDESPAR, sua subsidiária integral. As informações são da própria instituição financeira, que destacou que a operação retoma a estratégia do Banco em renda variável voltada à economia verde e à inovação. Com a subscrição de ações, o BNDES passa a deter 19,9% do capital social da companhia.

A Bioo atua como uma plataforma de biossoluções baseada em economia circular, recebendo resíduos orgânicos da agroindústria e transformando-os em biometano, CO₂ biogênico e biofertilizantes. A proposta é garantir destinação ambientalmente correta e ampliar a monetização desses materiais por meio de tecnologia e alto aproveitamento energético.

O aporte do BNDES se soma ao investimento adicional da Flying Rivers Capital — gestora especializada em clima e originada da vertical de clima da eB Capital — com o objetivo de impulsionar o plano de negócios da empresa. A estratégia prevê a implantação de duas novas Centrais de Tratamento Integrado de Resíduos (CTIR) em regiões com ampla oferta de resíduos e demanda crescente por energia renovável. A primeira planta da Bioo, instalada em Triunfo (RS), iniciou operações no segundo semestre de 2025 e já fornece biometano para a Sulgás por meio de contrato de longo prazo.

Ao comentar o investimento, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o impacto ambiental das novas unidades. “Com esse investimento, o BNDES contribui para a transição ecológica justa ao promover uma destinação mais sustentável dos resíduos. Cada planta de biometano da empresa poderá reduzir emissões de CO₂ em volume equivalente ao gerado pelo consumo energético anual de até 20 mil residências”, afirmou.

Para o CEO da Bioo, Maurício Cótica, o momento é estratégico para o setor. “O mercado brasileiro de biometano vive um momento de inflexão com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro e a recente publicação do decreto do biometano. A entrada de mais um investidor de referência como a BNDESPAR – somada ao aporte adicional da Flying Rivers Capital – reforça a solidez da nossa tese e nos permite replicar o sucesso de Triunfo, expandindo o mesmo modelo para novas regiões do Brasil”, disse.

O projeto integra também a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), criada para conectar projetos brasileiros a uma rede diversificada de instituições financeiras, mobilizando capital público e privado para iniciativas alinhadas às metas de descarbonização do país. Atualmente, o pipeline da BIP reúne 16 projetos selecionados, que somam cerca de US$ 23 bilhões em investimentos potenciais.

Bioo: inovação em economia circular

Pioneira no setor, a Bioo transforma resíduos agroindustriais em bioprodutos de alto valor agregado. Com foco na descarbonização da agroindústria e na geração de insumos sustentáveis, a empresa converte resíduos em biometano, CO₂ biogênico em grau alimentício e biofertilizantes, ampliando o uso eficiente de recursos e contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Sobre a BIP

A Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica é coordenada pelo Ministério da Fazenda, no âmbito do programa Novo Brasil – Plano de Transformação Ecológica, em parceria com os ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e de Minas e Energia (MME). O BNDES atua como Secretariado da iniciativa, cujo objetivo é expandir investimentos voltados à descarbonização da economia, ao uso sustentável dos recursos naturais e à melhoria das condições de vida da população.