BNDES financia R$ 104,6 milhões para novo programa sustentável em Niterói

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 104,6 milhões para a primeira etapa do Programa Pró-Sustentável II, que vai impulsionar obras de infraestrutura verde, recuperação ambiental e mobilidade sustentável na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11) durante a Conferência do Clima da ONU (COP30), em Belém (PA). As informações são do próprio BNDES.

O anúncio ocorreu em reunião do presidente do banco, Aloizio Mercadante, com a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, e o consultor da Prefeitura para temas ambientais e climáticos, Axel Grael, na Zona Azul da COP30. O financiamento virá do Fundo Clima, sendo R$ 94,6 milhões destinados à linha de Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável e R$ 10 milhões à modalidade Florestas Nativas e Recursos Hídricos.

Segundo Mercadante, o projeto de Niterói reflete uma nova visão sobre o planejamento urbano no Brasil. “Niterói é uma referência nacional de políticas públicas inovadoras. O conceito de cidade-esponja, que absorve e armazena a água das chuvas, representa o futuro da drenagem urbana”, afirmou. “Democratizar o acesso à Lagoa de Itaipu e às belezas naturais da cidade é uma inovação que une sustentabilidade, inclusão e qualidade de vida. O BNDES está muito motivado em apoiar e dar visibilidade a essa experiência, que pode inspirar outras cidades brasileiras.”

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, se encontra com a vice-prefeita Isabel Swan e o consultor Axel Grael, ex-prefeito de Niterói (Photo: Rúbio Marra/BNDES)





Expansão de um modelo premiado

O Pró-Sustentável II dá continuidade ao Programa Região Oceânica Sustentável I, que transformou a Lagoa de Piratininga com a criação do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP), um exemplo nacional de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), premiado dentro e fora do país.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a relevância do novo investimento: “A aprovação desse projeto pelo Fundo Clima e pelo BNDES é uma grande conquista para Niterói. O Região Oceânica Sustentável 2 vai permitir que façamos na Lagoa de Itaipu o mesmo trabalho bem-sucedido que realizamos na Lagoa de Piratininga, com jardins filtrantes, recuperação ambiental e criação de um grande parque de convivência. Além disso, vamos ampliar as ações para Pendotiba, com as florestas de bolso e a renaturalização dos rios. É um passo importante na direção de uma cidade mais sustentável, com inclusão social e participação da comunidade.”

A vice-prefeita Isabel Swan ressaltou que o financiamento reforça a trajetória de inovação climática da cidade. “O apoio do BNDES é fundamental para que Niterói avance em um novo ciclo de sustentabilidade, ampliando nossa capacidade de adaptação climática e preservação ambiental”, afirmou.

Para o consultor Axel Grael, o novo programa consolida o protagonismo do município. “É um projeto inovador, o maior do tipo na América Latina, que complementa o trabalho iniciado na Lagoa de Piratininga e agora chega à Lagoa de Itaipu com o apoio do BNDES. Essa nova fase consolida Niterói como referência em sustentabilidade urbana e soluções baseadas na natureza.”

Cidade-esponja e soluções naturais

Inspirado no conceito de “cidade-esponja”, criado pelo arquiteto chinês Kongjian Yu — falecido neste ano —, o projeto aplica uma metodologia que integra a natureza ao manejo das águas urbanas. Essa abordagem já foi utilizada em mais de 70 cidades no mundo e busca transformar os espaços urbanos em sistemas capazes de absorver, armazenar e purificar as águas pluviais.

Em Niterói, o conceito se materializará com o Parque da Lagoa de Itaipu, que contará com jardins filtrantes, ciclovia de 5,5 quilômetros, mirantes, áreas de convivência, reflorestamento e ações de proteção da fauna local. Os jardins filtrantes funcionarão como sistemas vivos de tratamento natural das águas pluviais, ajudando a restaurar o equilíbrio ecológico da lagoa.

O programa também prevê intervenções em Pendotiba, com o plantio de florestas de bolso e a renaturalização de rios, especialmente na Bacia Hidrográfica da Região de Pendotiba. O Rio Alcântara, que nasce em Niterói, será beneficiado com obras de desobstrução, desassoreamento e recuperação de seu curso natural, reduzindo o risco de enchentes.

Empregos e impacto ambiental positivo

Com prazo de 42 meses, a primeira fase do Pró-Sustentável II deve gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos durante a execução das obras. O projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao Plano Nacional de Adaptação Climática.

A iniciativa reforça o papel de Niterói como modelo latino-americano de sustentabilidade e resiliência. O sucesso do Pró-Sustentável I — reconhecido no Smart City Latam Congress e finalista do prêmio internacional Nature Green City, na Holanda — abre caminho para uma nova etapa de integração entre urbanismo e natureza.