BNDES libera R$ 2,3 bilhões para Volkswagen expandir eletrificação e exportações

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 2,3 bilhões para a Volkswagen do Brasil, com objetivo de impulsionar a eletrificação de seu portfólio e fortalecer as exportações da marca, segundo informações fornecidas pela própria instituição. O foco do investimento está na produção de veículos híbridos em todas as modalidades — híbridos leves, híbridos e híbridos plug-in —, que atendem às diferentes necessidades dos consumidores e aproveitam o potencial dos biocombustíveis nacionais, combinando sustentabilidade, autonomia e desempenho.

A cerimônia de assinatura do financiamento ocorreu nesta sexta-feira (31/10), na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; do chairman executivo da Volkswagen para a Região América do Sul, Alexander Seitz; do presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom; além de autoridades, colaboradores e parceiros de negócios.

O financiamento será dividido em duas linhas principais. A linha BNDES Mais Inovação apoiará o desenvolvimento do portfólio híbrido e projetos de engenharia da Volkswagen baseados em tecnologias de ADAS (advanced driver assistance systems, em português sistemas avançados de assistência ao condutor) e conectividade (infotainment), democratizando o acesso a tecnologias avançadas de segurança e aprimorando a experiência do cliente. Já a linha Exim Pré-Embarque será destinada ao incremento das exportações da marca, que é a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,4 milhões de unidades enviadas a 147 mercados desde 1970. Em 2025, as exportações já registram crescimento de 43% no período de janeiro a setembro em relação ao ano anterior.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a relevância do crédito para a inovação industrial: “O apoio do BNDES à inovação de empresas brasileiras está no cerne da política industrial do governo do presidente Lula. Uma indústria mais inovadora, capaz de desenvolver tecnologias aliadas à descarbonização no setor automotivo é uma indústria que olha para o futuro. E o futuro é a transição energética.” Ele ressaltou ainda que garantir condições de financiamento adequadas é essencial para que empresas brasileiras não fiquem em desvantagem frente a competidores internacionais: “O crédito à exportação é uma atividade de Estado inerente a todas as economias industrializadas do mundo. O BNDES, por intermédio de suas linhas de apoio às exportações, induz a exportação da produção nacional, para que nossas empresas busquem mais mercados e gerem emprego e renda no Brasil.”

Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, afirmou: “Tem início uma nova era de eletrificação da Volkswagen do Brasil. A partir de 2026, todo novo Volkswagen desenvolvido pela nossa Engenharia e fabricado na Região América do Sul será eletrificado! Vamos oferecer híbridos em todas as modalidades possíveis: híbridos leves, híbridos e híbridos plug-in, que representam nosso compromisso com o futuro da mobilidade sustentável. Teremos uma solução completa, democratizando a eletrificação e o acesso a tecnologias avançadas de segurança, conectividade e inteligência artificial. O aporte de R$ 2,3 bilhões, viabilizado pelo BNDES, acelera a transição energética e tecnológica da Volkswagen no Brasil e fortalece ainda mais a nossa Engenharia. Estamos atuando para fortalecer a indústria nacional, que desenvolve e produz carros aqui, gerando empregos e acelerando a economia.”

O CFO da Volkswagen na Região América do Sul, Rafael Teixeira, também comentou a parceria com o BNDES: “Essas operações reafirmam o compromisso da Volkswagen com o desenvolvimento sustentável e tecnológico do Brasil. Ao viabilizar investimentos em eletrificação, digitalização e conectividade, reforçamos nossa parceria com o BNDES e contribuímos para a consolidação de uma nova indústria nacional, mais inovadora, verde e preparada para ampliar sua presença nas exportações e na integração global da cadeia automotiva.”