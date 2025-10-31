Brasil apresenta avanços sociais e combate à fome em cúpula no Catar

247 - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpre agenda oficial em Doha, no Catar, entre os dias 3 e 6 de novembro, para participar de dois importantes encontros internacionais: a Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

A programação inclui reuniões bilaterais e mesas redondas de alto nível, nas quais o Brasil apresentará seus avanços recentes em políticas sociais, combate à desigualdade e segurança alimentar. A comitiva do MDS é composta pelos secretários Luiz Carlos Everton de Farias (Inclusão Socioeconômica), Rafael Guerreiro Osorio (Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único), Eliane Aquino (Renda de Cidadania) e Lilian dos Santos Rahal (Segurança Alimentar e Nutricional).

Segundo Wellington Dias, a Cúpula é uma oportunidade estratégica para fortalecer a cooperação internacional e impulsionar políticas públicas que promovam o desenvolvimento humano. “A Segunda Cúpula representa um espaço oportuno e único para reunir líderes mundiais, organizações internacionais, sociedade civil, além dos setores privado e acadêmico, para tratar de questões de desenvolvimento social no mais alto nível e promover progresso social, sem deixar ninguém para trás”, afirmou o ministro.

Ele ressaltou ainda o papel do Brasil como exemplo de retomada de políticas inclusivas: “O Brasil chega a esta Cúpula com resultados concretos, mas também com a disposição de aprender e cooperar. O desafio social é global, e a resposta precisa ser coletiva”, completou.

Entre os avanços que o governo brasileiro apresentará está a saída do país do Mapa da Fome, anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em julho deste ano. Outro marco é a redução histórica da desigualdade: em 2024, o Índice de Gini caiu para 0,506, o menor nível desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 2012, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Durante a Cúpula, Wellington Dias e sua equipe participarão, no dia 4 de novembro, de uma sessão dedicada a apresentar as principais políticas implementadas pelo Brasil para redução da pobreza e da desigualdade. Entre os temas que serão expostos estão as inovações no Cadastro Único, os avanços em segurança alimentar e nutricional, o redesenho do Bolsa Família e as ações de inclusão socioeconômica, com destaque para o Programa Acredita no Primeiro Passo.

Compromissos e metas globais

A Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada de 4 a 6 de novembro, busca reafirmar o compromisso global com a Declaração de Copenhague (1995), que consolidou o desenvolvimento social como dimensão essencial do desenvolvimento humano e sustentável. O evento também reforça o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas.

De acordo com dados da ONU, 1,1 bilhão de pessoas ainda vivem em pobreza multidimensional, enfrentando privações simultâneas em saúde, educação e condições de vida. Um terço da população mundial sofre com algum nível de insegurança alimentar. Para Dias, há sinais de melhora, ainda que modestos: “Em 2023, o mundo registrou 735 milhões de pessoas enfrentando a fome; segundo a FAO, em 2024 já houve uma ligeira redução para 673 milhões. Isso é um sinal de que, com determinação, apoio financeiro e conhecimento, podemos fazer muito mais”, declarou.

Reunião de líderes da Aliança Global

Antes da Cúpula, no dia 3 de novembro, será realizada a Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, da qual Wellington Dias é copresidente ao lado da secretária espanhola Eva Granados. O encontro vai avaliar os avanços e desafios no cumprimento dos objetivos da Aliança e propor orientações estratégicas para os países membros.

Após a reunião, Dias, Granados e o diretor da Aliança Global, Renato Godinho, concederão uma coletiva de imprensa, com transmissão ao vivo. A Aliança, lançada em 2024 sob a liderança da Presidência brasileira do G20, já conta com mais de 200 membros e tem como meta acelerar o cumprimento dos ODS 1, 2 e 10, voltados para a erradicação da fome e da pobreza e a redução das desigualdades.

Programação (horário local de Doha)

3 de novembro

8h às 16h30 – Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza (com transmissão ao vivo)

– Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza (com transmissão ao vivo) 17h45 – Coletiva de imprensa com os copresidentes e o diretor da Aliança Global

4 a 6 de novembro – Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social

4 de novembro

13h15 às 14h30 – Sessão de Soluções: “Brasil de volta aos trilhos: Indicadores Sociais e Econômicos e Políticas de Desenvolvimento Social”, com participação do ministro Wellington Dias e secretários da comitiva

5 de novembro