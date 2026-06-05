Chamada pública vai destinar R$ 4 mi para projetos contra eventos climáticos extremos

247 - O Instituto Clima e Sociedade (iCS) abriu uma chamada pública para apoiar iniciativas de adaptação às mudanças climáticas em comunidades vulneráveis de sete estados brasileiros. A informação foi publicada originalmente pelo jornal O Globo, em reportagem do portal Um Só Planeta. O edital prevê a destinação de R$ 4 milhões para projetos voltados ao enfrentamento de eventos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e incêndios florestais.

A seleção contempla propostas desenvolvidas em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Pernambuco. Segundo dados da plataforma Adapta Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), esses estados concentram algumas das maiores populações expostas a elevados níveis de risco climático no país.

Podem participar da chamada comunidades indígenas, quilombolas, rurais, periféricas urbanas e costeiras, seja diretamente ou em parceria com organizações que atuem nos territórios. As inscrições permanecerão abertas até o dia 1º de julho.

Recursos serão distribuídos entre até dez projetos

O edital prevê a seleção de até dez propostas. Cada iniciativa poderá solicitar apoio financeiro entre R$ 200 mil e R$ 700 mil para execução das atividades ao longo de um período de 18 meses.

A iniciativa busca fortalecer ações locais capazes de reduzir os impactos provocados pelas mudanças climáticas em territórios já afetados por fenômenos extremos. Entre as prioridades estão projetos que promovam governança comunitária, fortalecimento institucional e soluções adaptadas às características de cada região.

De acordo com o iCS, a proposta é valorizar estratégias construídas pelas próprias comunidades, ampliando sua capacidade de resposta diante dos desafios climáticos que vêm se intensificando em diferentes partes do Brasil.

Comunidades locais estão no centro da estratégia

A gerente de Engajamento, Agentes de Mudança e Governança Climática do iCS, Tatiana Lobão, destacou a importância do protagonismo comunitário na construção de respostas aos impactos ambientais.

"A adaptação não acontece apenas em grandes planos ou infraestruturas. Ocorre também nos territórios, na vida concreta das comunidades, que já convivem diariamente com secas, enchentes, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos. Com essa chamada, queremos fortalecer um ecossistema de resiliência climática que olhe para os saberes locais, governança comunitária e produção de aprendizados que possam inspirar estratégias em outros territórios", afirmou.

A declaração reforça a visão da instituição de que medidas de adaptação devem considerar as experiências acumuladas por populações que enfrentam diretamente os efeitos da crise climática, especialmente em áreas historicamente mais vulneráveis.

Além do apoio financeiro, a expectativa é que os projetos selecionados contribuam para a produção de conhecimento e para a disseminação de práticas que possam ser replicadas em outras localidades com desafios semelhantes.

Edital dialoga com metas globais de adaptação climática

A chamada pública também está alinhada às discussões internacionais sobre a Meta Global de Adaptação, compromisso estabelecido no âmbito do Acordo de Paris para avaliar e ampliar a capacidade dos países de responder aos impactos das mudanças climáticas.

Nesse contexto, o iCS pretende acompanhar indicadores de referência relacionados à adaptação climática, contribuindo para o desenvolvimento de métricas que permitam mensurar avanços e identificar desafios nos territórios atendidos.

Com foco na resiliência local e no fortalecimento de comunidades tradicionais e vulneráveis, o edital busca ampliar a capacidade de adaptação de populações que já enfrentam os efeitos cada vez mais frequentes dos eventos climáticos extremos no Brasil.