Gás do Povo amplia alcance e inclui mais 950 mil famílias no país

247 - partir de segunda-feira (26), todas as capitais brasileiras passam a integrar o Programa Gás do Povo, iniciativa do Governo do Brasil que amplia o acesso gratuito ao botijão de gás de cozinha para famílias de baixa renda. Nesta nova etapa, mais 950 mil famílias passam a receber o vale para recarga do botijão de 13 quilos de GLP em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o território nacional.

As informações são da Agência Gov. Com a expansão, o programa alcança um marco relevante em menos de dois meses de operação: uma em cada seis revendas de GLP do país já está integrada à política pública, garantindo que praticamente todas as famílias beneficiárias tenham um ponto de troca a até dois quilômetros de casa.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o impacto direto da iniciativa se reflete no alívio imediato do orçamento doméstico. “O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica”, afirmou o ministro.

Nesta segunda fase de implementação, foram incluídas as 17 capitais que não haviam sido contempladas na etapa inicial, em novembro. Passam a integrar o programa Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Vitória (ES).

A estratégia de credenciamento acelerado das revendedoras busca garantir capilaridade e eficiência logística, consideradas fundamentais para enfrentar a chamada pobreza energética. Com mais de 10 mil pontos habilitados, o governo aposta na presença territorial como elemento central para assegurar que o benefício chegue de forma contínua e segura às famílias que mais precisam.

A previsão oficial é de que o Gás do Povo esteja em pleno funcionamento a partir de março. Nesse estágio, o programa deverá atender 15 milhões de famílias, o equivalente a cerca de 50 milhões de pessoas, em todos os 5.571 municípios brasileiros. A iniciativa é coordenada de forma conjunta pelos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de Minas e Energia e pela Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização do benefício.

Além do impacto econômico, o programa tem um forte componente de saúde pública. Antes da política, o alto custo da recarga do botijão e as dificuldades de distribuição em áreas mais afastadas levavam muitas famílias a recorrer a alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene. Essas práticas expunham principalmente mulheres e crianças à fumaça tóxica, ao risco de doenças respiratórias e a acidentes domésticos, como queimaduras, cenário que a iniciativa busca superar.

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o alcance social da política é amplo e estruturante. “É uma política que leva dignidade, saúde e segurança alimentar a milhões de famílias. Em março, o programa estará em todos os municípios do país, e vai consolidar o maior programa de promoção do cozimento limpo do mundo”, declarou.

O acesso ao benefício pode ser acompanhado pelo aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, no qual as famílias conseguem verificar se estão elegíveis, consultar a situação do vale e localizar revendas credenciadas, com telefone e endereço para contato direto. Para ampliar o acesso, especialmente entre quem não dispõe de internet ou smartphone, o programa oferece alternativas presenciais, como o uso do cartão do Bolsa Família com chip, do cartão de débito da Caixa ou a identificação pelo CPF do Responsável Familiar diretamente na maquininha de pagamento da revenda, com envio de código por SMS.

Para ter direito ao vale, a família precisa ser beneficiária do Bolsa Família, contar com pelo menos duas pessoas, ter renda per capita de até meio salário-mínimo e manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. Também é necessário que o CPF do Responsável Familiar esteja regular e sem pendências cadastrais, como averiguação em andamento ou indício de óbito.

A Caixa Econômica Federal abriu o sistema de adesão para as revendedoras em 23 de outubro de 2025. Para participar, as empresas precisam estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente de pessoa jurídica na Caixa e utilizar a maquininha “Azulzinha” como meio de pagamento. O banco é responsável tanto pela validação dos acessos quanto pela operacionalização integral do benefício.