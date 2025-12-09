Governo federal lança projeto que fortalece cadeias sustentáveis na Amazônia

247 - O Governo Federal apresenta nesta terça-feira (9) o projeto “Florestas e Comunidades: Amazônia Viva”. A ação reúne esforços do BNDES, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e da própria Conab.

Financiado com recursos do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES em parceria com o MMA, o projeto busca fortalecer sistemas socioprodutivos e ampliar o acesso de povos e comunidades tradicionais aos mercados de alimentos e produtos da sociobiodiversidade. O programa pretende enfrentar antigos gargalos da região, especialmente nas áreas de logística, beneficiamento, armazenamento e adequação sanitária, além de reforçar políticas públicas estruturantes como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Sociobio Mais.

A proposta coloca no centro a geração de renda, a valorização de saberes tradicionais e a proteção das florestas, apoiando agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e extrativistas. Ao estimular cadeias produtivas sustentáveis — do extrativismo ao processamento final — o projeto cria condições para que comunidades amazônicas se consolidem como protagonistas de suas economias locais, reduzindo vulnerabilidades e ampliando oportunidades.

O lançamento ocorre no auditório da Conab, em Brasília, e reunirá autoridades diretamente ligadas à agenda socioambiental e de segurança alimentar. Participam o ministro do MDA, Paulo Teixeira; o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco; o diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto; a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello; e a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Rahal.