Itaipu adota monitoramento climático em tempo real na operação elétrica

247 - O setor de Despacho de Carga da Itaipu (DC-IPU), área estratégica responsável por decisões centrais na operação da usina e dos sistemas elétricos do Brasil e do Paraguai, passou a operar com um painel de monitoramento meteorológico em tempo real. A ferramenta reúne imagens de satélite, dados de radar e informações sobre a incidência de raios nas áreas de interesse da usina binacional e ao longo das principais linhas de transmissão nos dois países, permitindo acompanhar a formação e a evolução de eventos climáticos que podem afetar o escoamento da energia gerada.

As informações foram divulgadas pela Itaipu Binacional, que destaca a iniciativa como parte do esforço contínuo para elevar os padrões técnicos e operacionais da empresa. Com o novo painel, os despachantes passam a ter uma visão integrada das condições atmosféricas que incidem sobre o sistema elétrico, ampliando a capacidade de antecipação e resposta diante de situações adversas.

Com a incorporação da ferramenta, a Itaipu reforça o compromisso com a excelência técnica e com a integração entre as áreas operacionais, ao mesmo tempo em que amplia a preparação frente aos desafios impostos pelas mudanças nas condições climáticas. “Este projeto permitiu incorporar ao DC-IPU um painel meteorológico que aprimora a consciência situacional dos despachantes diante de eventos climáticos que possam afetar a transmissão e os riscos de operar durante a ocorrência desses fenômenos climáticos adversos”, explica o gerente da Divisão de Operação do Sistema, Rodrigo Jose Garcia Ramirez.

A inserção de dados meteorológicos em tempo real também representa um avanço significativo em termos de segurança operacional. Segundo o meteorologista da Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos da Itaipu, Marcelo Brauer Zaicovski, a disponibilização dessas informações diretamente no ambiente do DC-IPU traz mais confiança ao processo decisório dos profissionais responsáveis pelo despacho de carga.

Além da implantação do painel, a iniciativa envolveu um programa de treinamento especializado voltado aos profissionais que atuam no DC-IPU. A capacitação teve como foco preparar os despachantes para interpretar corretamente os dados meteorológicos e aprimorar a leitura de fenômenos atmosféricos com potencial impacto na operação, como tempestades, descargas atmosféricas, variações de temperatura e chuvas intensas sobre o reservatório.

Durante o treinamento, foram abordados fundamentos de meteorologia, variáveis que influenciam o sistema elétrico, métodos de observação e previsão do tempo, além de técnicas de análise de curto prazo. Estudos de caso baseados em ocorrências reais integraram o conteúdo, destacando a importância da antecipação e da resposta rápida diante de eventos extremos.

Para os profissionais que atuam diretamente na operação, o ganho é percebido no dia a dia. “Participar do treinamento trouxe conhecimentos para interpretar, em tempo real, as imagens e eventos climáticos. Isso certamente contribuirá para uma operação ainda mais segura e eficiente”, ressalta o despachante Alisson Lucas dos Santos Bortolanza.

Na avaliação do gerente do Departamento de Operação do Sistema, Paulo Zanelli, a iniciativa vai além dos benefícios técnicos, ao fortalecer a integração entre as diferentes áreas do departamento. A combinação entre tecnologia, capacitação e cooperação interna consolida um ambiente operacional mais resiliente e preparado para lidar com os desafios climáticos que impactam o setor elétrico.