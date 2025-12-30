Itaipu investe em infraestrutura e pesca em Guaraqueçaba

247 - Localizada em área de preservação ambiental da Serra do Mar, Guaraqueçaba é reconhecida pela Unesco como um tesouro da humanidade devido à riqueza de sua biodiversidade. Apesar do valor ambiental, a cidade convive historicamente com limitações de infraestrutura e poucas oportunidades de crescimento econômico, desafios que afetam diretamente as comunidades ribeirinhas e tradicionais do município.

Com foco em promover melhorias sociais, produção sustentável, saúde e bem-estar, a Itaipu Binacional selecionou nove projetos em Guaraqueçaba por meio do programa Itaipu Mais que Energia. As iniciativas somam investimentos superiores a R$ 7 milhões e devem beneficiar cerca de 7 mil pessoas com obras de infraestrutura e a entrega de equipamentos para pesca artesanal e agricultura familiar. As informações são da Itaipu Binacional, responsável pela execução dos editais.

A entrega oficial dos equipamentos ocorreu nesta segunda-feira (29), na sede da Força Sindical do município. Os recursos fazem parte de dois editais do programa. O primeiro, lançado em 2023, destinou quase R$ 3 milhões para obras de drenagem na área central da cidade e para a implantação de um sistema de abastecimento de água potável na comunidade quilombola do Batuva, atendendo 42 famílias. Já o edital de 2024 viabilizou mais de R$ 4 milhões em projetos voltados à segurança alimentar e ao fortalecimento da pesca artesanal.

Entre os itens entregues estão 96 motores para embarcações de pesca, 10 barcos, caminhões refrigerados e 500 caixas plásticas destinadas ao transporte de produtos agrícolas. Durante o evento, também foi anunciada a reforma do Palácio das Águias, prédio histórico que será transformado em centro cultural com foco no turismo local.

“Esses investimentos vão aumentar a renda dos pescadores, qualificar ainda mais a mão de obra e fortalecer a base social das cooperativas. Além disso, ampliam o potencial turístico da cidade, que é uma grande marca de Guaraqueçaba”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, ressaltou a importância das obras de drenagem para o cotidiano da população e para a atividade turística. “Essas obras só costumam ser lembradas quando acontecem enxurradas ou chuvas intensas, situações frequentes em Guaraqueçaba. O município enfrenta grandes necessidades e vive um isolamento significativo, e nós conhecíamos bem essas dificuldades.”

Fortalecimento da pesca artesanal

Para os pescadores locais, a chegada dos novos motores representa autonomia e melhores condições de trabalho. “O pescador não tinha a opção de comprar esses motores. E hoje está ganhando, sem custo nenhum”, disse Maurício Dias, representante da Colônia de Pescadores Z-2 de Guaraqueçaba, que recebeu 52 unidades. Segundo ele, muitos profissionais já tinham embarcações, mas a ausência de propulsão adequada limitava a produção e a renda familiar.

A pescadora Marília dos Santos de Castro destacou o impacto dos barcos motorizados também na mobilidade. “Vai mudar muita coisa. Ajuda muito a gente a não precisar depender da embarcação dos outros para poder ir até a Ilha Rasa ou até mesmo ir para o hospital em Guaraqueçaba”, explicou.

Disnei Silva Guimarães, da Associação de Moradores de Bertioga, relatou a importância da entrega de 44 motores para a comunidade. “É a primeira vez que a gente está recebendo uma ajuda que o pessoal nunca teve aqui no município de Guaraqueçaba”, afirmou. Ele contou que muitos barcos estavam parados por falta de motores ou por problemas mecânicos, dificultando a pesca. Com os novos equipamentos, cerca de 100 famílias de Bertioga e de outras comunidades serão beneficiadas diretamente.

Saneamento e água potável

As obras de drenagem, atualmente com 85% de execução, devem beneficiar aproximadamente 800 pessoas na área central da cidade, contribuindo para a eliminação de focos de dengue e a redução de alagamentos. “É questão de saúde pública mesmo”, disse a engenheira civil da prefeitura, Andressa Berno Benetti, ao destacar as dificuldades enfrentadas pelos agentes comunitários de saúde diante das valetas a céu aberto.

Outro avanço relevante é o sistema de água potável implantado na comunidade quilombola do Batuva. Morador da região há 73 anos, Ilton Gonçalves da Silva ressaltou a importância da conquista. “Eu sou grato à instituição Itaipu”, declarou, lembrando que, apesar da existência de água na localidade, faltava tratamento adequado para garantir qualidade e acesso seguro às famílias.

O prefeito de Guaraqueçaba, Alessandro Carneiro Soares Truchinski, agradeceu a parceria com a Itaipu e o Governo Federal. Segundo ele, a falta de certidão negativa era um dos principais entraves para o acesso a recursos públicos. Com a regularização do município e o apoio da hidrelétrica e do Itaipu Parquetec, por meio da ATER, a administração municipal conseguiu avançar em projetos estruturantes.

A cerimônia contou com a presença do representante da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Martin Esteche, além de autoridades locais, representantes de associações de pescadores e agricultores e funcionários da Caixa Econômica Federal, parceira da Itaipu na operacionalização dos recursos.

Investimento em pessoas

Entre os projetos contemplados, a Associação dos Moradores de Bertioga recebeu 44 motores para embarcações, sistema de cultivo de ostras, furgão com câmara frigorífica e quatro barcos de pesca, totalizando R$ 578,6 mil. A Colônia de Pescadores Z-2 de Guaraqueçaba será beneficiada com 52 motores, investimento de R$ 685,8 mil.

O Grupo de Fandango Raízes Fandangueira da Barra do Superagui receberá equipamentos para transporte e beneficiamento de pescado, embarcação para transporte escolar e sistema de energia fotovoltaica, com recursos de R$ 799,9 mil. A Associação dos Moradores de Puruquara terá barco para transporte de pessoas e utensílios, com R$ 662 mil, enquanto a Perla Marinhas da Ilha Rasa contará com a reforma e ampliação da sala de beneficiamento de pescado, no valor de R$ 142 mil.

Na área de segurança alimentar e agricultura familiar, a Associação dos Produtores Rurais de Batuva receberá R$ 700 mil em equipamentos, incluindo 500 caixas plásticas para transporte de produtos, computadores, impressora e caminhão baú refrigerado, reforçando a estrutura produtiva das famílias do campo.