Itaipu lança capacitação e amplia uso de biodigestores em escolas

247 - Como parte das ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec disponibilizaram uma capacitação virtual voltada a representantes de instituições que receberam biodigestores domésticos por meio do Edital 01/2023 do programa Itaipu Mais que Energia. Segundo informações divulgadas pela própria Itaipu, a iniciativa alcançou 430 prefeituras do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, com 534 instituições selecionadas para receber o equipamento.

A webinar, agora disponível para acesso público, reúne orientações técnicas e materiais de apoio, como uma cartilha e um vídeo explicativo, voltados ao uso correto dos biodigestores. Os conteúdos apresentam procedimentos de alimentação, produção de biogás e biofertilizante a partir da decomposição de resíduos orgânicos, além de cuidados para evitar odores indesejados. Todo o material está disponível no link indicado pela Itaipu: https://bit.ly/4rlm3C1.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, destaca que a adoção dos equipamentos foi pensada para promover resultados de longo prazo. “Todas as nossas ações são pensadas para gerar resultados futuros. Quando as prefeituras foram contempladas no edital realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal, incluímos a instalação dos biodigestores de pequeno porte como item obrigatório, porque entendemos que eles podem se tornar ferramentas de aprendizado coletivo e apoiar as comunidades na redução do descarte incorreto de resíduos”, afirma.

Material pedagógico para escolas

Com cerca de 95% dos biodigestores instalados em escolas municipais, o material de apoio também contempla uma cartilha de uso, um manual para oficinas e depoimentos sobre experiências pedagógicas que têm dado certo em diferentes municípios. O objetivo é auxiliar professores a integrar, de forma prática, temas como Ciências, Educação Ambiental, sustentabilidade e energia limpa às atividades escolares.

Na Escola Municipal Altair Ferrais da Silva Zizo, em Foz do Iguaçu, os resultados já são perceptíveis. O biodigestor recebe diariamente os resíduos da merenda escolar, separados pelos próprios alunos e encaminhados ao equipamento pela equipe de merendeiras. A iniciativa contribui para a formação ambiental das crianças e para o funcionamento da cozinha. O biogás gerado é utilizado para aquecer água e cozinhar legumes, enquanto o biofertilizante é distribuído a pais e membros da comunidade escolar.

A diretora da instituição, Marcela Rios, afirma que a adoção do biodigestor transformou a rotina local. “Para a nossa escola, o biodigestor foi um presente. Estamos sempre tentando reduzir a geração de lixo e o equipamento nos ajuda a fazer isso, porque praticamente zeramos o descarte do lixo orgânico. Estimulamos as crianças ao pensamento ambiental de preservação”, relata.

O programa Itaipu Mais que Energia

O Itaipu Mais que Energia reúne diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento socioambiental e ao desenvolvimento regional. Entre elas está a exigência de instalação de biodigestores de pequeno porte pelas prefeituras selecionadas no Edital 01/2023, em parceria com a Caixa Econômica Federal. A proposta reforça o compromisso com a gestão adequada de resíduos e a educação ambiental nas comunidades atendidas.

Além dos biodigestores, o programa envolve ações como recuperação de nascentes, implantação de placas solares e melhorias em Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs). Todas as etapas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Agenda 2030, ampliando o impacto positivo nas políticas públicas municipais e fortalecendo a infraestrutura socioambiental dos territórios.

Núcleos de Cooperação Socioambiental

Criados em 2024, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental integram o conjunto de estratégias do programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa, coordenada pela Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 municípios do sul do Mato Grosso do Sul — área prioritária de atuação da usina.

Esses núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na governança participativa. O objetivo é mobilizar instituições parceiras para promover melhorias na qualidade de vida, incentivar práticas sustentáveis e impulsionar o desenvolvimento social e ambiental das comunidades.