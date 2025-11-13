Itaipu lança edital de R$ 105 milhões para energia solar em universidades

247 - A Itaipu Binacional lançou, nesta quinta-feira (13), um edital que destina R$ 105 milhões à implantação de sistemas de geração fotovoltaica em Instituições Públicas de Ensino Superior e Técnico (Ipes). O anúncio foi feito por meio de videoconferência no canal da empresa no YouTube. Segundo informações da própria Itaipu, a iniciativa faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia e pretende beneficiar 118 campi de 17 instituições públicas dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, alcançando um público estimado em 273,1 mil pessoas.

O projeto prevê a instalação de 116 mil metros quadrados de painéis solares, o equivalente a 11 campos de futebol, com potência total de 23,5 mil quilowatts-pico (kWp). Além da geração de energia, o investimento também contemplará obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos e insumos voltados à pesquisa em energias renováveis.

As instituições interessadas poderão inscrever suas propostas entre 8 de dezembro de 2025 e 31 de março de 2026, com o resultado previsto para ser publicado até 17 de maio do mesmo ano. O edital e as informações completas sobre o processo estão disponíveis no site da Itaipu: itaipu.gov.br/sustentabilidade/itaipu-mais-que-energia/edital-energias-renovaveis-ipes.

Falando de Belém (PA), onde participa da COP30, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, afirmou que a ação atende a uma diretriz do governo federal de fortalecimento do ensino público. “E é meu papel participar dessa determinação do presidente, especialmente sendo professor de uma universidade pública. E sabendo das dificuldades que a universidade pública tem para implementar a sua gestão”, declarou.

Verri destacou ainda o impacto econômico do projeto: “A implantação de sistemas de geração fotovoltaica irá implicar numa redução importante dos custos mensais da universidade com energia elétrica. Isso dará fôlego às universidades para investimentos tão necessários para a pesquisa, para a extensão, e até mesmo para a manutenção dos aparelhos públicos”, completou.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, também participou do lançamento, em Belém, e detalhou a destinação dos recursos. Dos R$ 105 milhões previstos, R$ 90 milhões serão aplicados na instalação dos sistemas fotovoltaicos, enquanto R$ 15 milhões serão destinados à compra de equipamentos e insumos para pesquisas em energias renováveis.

Carboni ressaltou a importância de investir em pesquisa diante dos desafios da matriz energética brasileira. “Em alguns horários do dia, quando entra a [energia] solar, temos excesso de energia”, observou. “Então, junto com a liberação do recurso para o sistema fotovoltaico, que irá reduzir o custo das universidades, também queremos contribuir na pesquisa de como nós vamos armazenar essa energia [solar]. Esse é o ponto central.”

De acordo com Henrique Gazzola de Lima, gerente da Divisão de Estudos da Itaipu, os recursos voltados à pesquisa deverão ser aplicados em laboratórios já existentes, voltados a temas como armazenamento em baterias, hidrogênio verde, redes inteligentes, bioenergia, sistemas flutuantes e produção de células orgânicas. Ele enfatizou que o edital não contempla reformas estruturais ou investimentos fora do escopo das energias renováveis.

Para participar, as instituições deverão atender a requisitos como regularidade junto ao MEC, cadastro ativo no Portal de Compras da Itaipu, acesso ao Sistema Bússola e situação financeira regular com a Binacional. Segundo Haroldo Virgílio, gerente do Departamento de Interação Regional, as propostas poderão ser apresentadas tanto pela própria universidade quanto por fundações que as representem. “Existem universidades que são multicampi, mas todo o processo deve ser centralizado na reitoria”, explicou.

Virgílio também destacou que o processo de avaliação ocorrerá em fluxo contínuo. “A nossa previsão é que, do início do cadastro até a formalização, em 90 dias teremos o recurso garantido para a instituição”, disse. Os repasses financeiros serão realizados pela Itaipu, com intermediação da Caixa Econômica Federal.