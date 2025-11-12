JBS conquista prêmio global na COP30 com programa Escritórios Verdes

247 - A JBS, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, foi destaque no painel “Diálogos por uma economia de baixo carbono – SBCOP Awards”, realizado nesta quarta-feira (12), durante a COP30, em Belém (PA). A informação foi divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), responsável pela criação da Sustainable Business COP (SB COP) — iniciativa que busca impulsionar soluções climáticas de alto impacto no setor privado.

Entre os 48 cases globais selecionados, o Programa Escritórios Verdes, criado pela JBS em 2021, foi um dos vencedores, superando mais de 670 propostas enviadas por 60 países. O reconhecimento coloca a empresa brasileira entre as líderes mundiais na transição para uma economia de baixo carbono, especialmente nos setores de sistemas alimentares e uso da terra.

A SB COP, que representa quase 40 milhões de empresas em todo o mundo, avaliou os projetos com base nos critérios de escala, impacto e potencial de replicação. O programa da JBS destacou-se como um modelo inovador de apoio ao produtor rural, oferecendo soluções concretas para regularização ambiental, produtividade e gestão sustentável.

“Os Escritórios Verdes são um exemplo concreto de como é possível aliar sustentabilidade e produtividade no campo. Nosso compromisso é ajudar o produtor rural a vencer barreiras que muitas vezes o impedem de avançar, seja na regularização ambiental, na gestão ou na adoção de boas práticas sustentáveis. Esse reconhecimento internacional reforça que estamos no caminho certo, apoiando quem produz e contribuindo para uma pecuária mais eficiente e sustentável”, destacou Renato Costa, presidente da Friboi, marca da JBS.

Lançado há quatro anos, o Programa Escritórios Verdes oferece atendimento gratuito a produtores — fornecedores ou não da companhia — em três eixos principais: regularização ambiental, assistência técnica e assistência gerencial. Atualmente, conta com 20 unidades físicas distribuídas em oito estados brasileiros, além de um Escritório Verde Virtual, que já realizou 12.668 atendimentos desde outubro de 2024.

Os resultados do programa são expressivos. Desde sua criação, 20 mil propriedades foram atendidas e mais de 8 mil hectares foram destinados à recuperação florestal. A iniciativa tem contribuído para a reinserção produtiva de fazendas que voltaram a operar dentro da legislação e das políticas de compra da empresa, reforçando o papel da JBS no fomento a práticas sustentáveis na pecuária.

Para o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, o reconhecimento internacional reforça a importância da cooperação entre os setores público e privado:

“A SB COP representa um marco na união entre empresas, governos e sociedade em torno de soluções climáticas reais. Essa é a contribuição que trouxemos à COP30: mostrar que soluções viáveis, como os Escritórios Verdes, já existem e estão sendo implementadas no Brasil. Esse reconhecimento é a prova de que o setor privado tem um papel essencial na transição para sistemas alimentares sustentáveis”, afirmou.