JBS Couros transforma resíduos industriais em receita sustentável

247 - A JBS Couros, líder global no setor, está redefinindo o conceito de resíduo industrial ao transformar o farelo de rebaixe — resultante do processo de rebaixamento do couro, que ajusta a espessura ideal da peça — em uma fonte de receita. De acordo com informações da própria companhia, três de suas quatro fábricas, localizadas em Itumbiara, Uberlândia e Lins, exportam mensalmente 550 toneladas do material para a Itália, onde ele é utilizado como matéria-prima na produção de fertilizantes.

O aproveitamento do farelo tem impacto direto na sustentabilidade da empresa. Segundo Guilherme Motta, presidente da JBS Couros, “esse projeto mostra que cada elo da cadeia pode gerar valor. Transformamos desafios em oportunidades. Com inovação e foco, comprovamos que é possível ser sustentável, rentável e eficiente ao mesmo tempo.” A iniciativa contribuiu para uma redução média de 15% nas emissões de carbono, chegando a 25% em alguns casos.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de utilização total da matéria-prima. O Kind Leather, tecnologia lançada em 2019, exemplifica essa abordagem ao otimizar o uso da pele desde o início do processo, removendo partes de menor aproveitamento antes do curtimento. O resultado é a transformação de resíduos em coprodutos para outras indústrias, maior rendimento do couro e redução significativa do consumo de água, energia e geração de resíduos sólidos.

Como a JBS redefine o valor do couro

Com 21 unidades industriais distribuídas por quatro continentes, a JBS Couros processa milhões de peles anualmente, consolidando-se como uma das maiores produtoras globais de couro. Cada etapa da produção é minuciosamente controlada, garantindo produtos de alto valor agregado.

“Nosso papel é completar o ciclo da cadeia de valor da pecuária, transformando um subproduto em um material de alta qualidade”, afirma Motta. Ele complementa: “Atendemos setores com padrões rigorosos, que demandam não apenas excelência no produto final, mas também uma garantia de origem e de processo produtivo responsável.”

Toque italiano na vanguarda

Na Itália, a JBS Couros mantém a Conceria Priante, referência mundial em design, maquinário e tecnologias modernas para produção de couro. Além de produzir artigos de alto padrão, a unidade funciona como laboratório de tendências, desenvolvendo acabamentos, cores e texturas que chegam a marcas internacionais. “A proximidade com os maiores polos de design do mundo nos permite antecipar demandas e criar soluções que influenciam todo o setor”, comenta Motta.

Ao integrar tecnologia, sustentabilidade e controle total da cadeia, a JBS Couros transforma a percepção sobre o processamento das peles: de simples subprodutos a ativos duráveis, bonitos e confortáveis. A empresa se destaca ao implementar soluções de economia circular e ao aumentar a eficiência da cadeia produtiva, consolidando-se como referência global em inovação sustentável.