Ministério do Meio Ambiente divulga relatório e amplia monitoramento da qualidade do ar

247 - O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) tornou público, nesta quarta-feira (25), o Relatório Anual de Acompanhamento da Qualidade do Ar 2025, que sistematiza informações sobre a poluição atmosférica no Brasil e reafirma o compromisso do Governo do Brasil com a saúde da população, a preservação dos ecossistemas e o enfrentamento da mudança do clima. As informações foram divulgadas pelo próprio ministério.

A publicação consolida os dados referentes ao ano de 2024, reunindo informações enviadas pelos órgãos estaduais de Meio Ambiente (OEMA) e registros obtidos em plataformas públicas. O material apresenta um panorama atualizado da rede nacional de monitoramento e da situação da qualidade do ar no país.

De acordo com o relatório, o Brasil passou a contar, em 2024, com 570 estações de monitoramento da qualidade do ar. O número representa um acréscimo de 91 unidades em relação ao levantamento anterior, crescimento de 19%. Na comparação com 2022, quando existiam 395 estações em operação, foram incorporadas 175 novas unidades à rede, o que corresponde a uma expansão de 44% no período.

O documento detalha a evolução da rede de monitoramento, a distribuição territorial das estações, os principais poluentes analisados e o grau de representatividade espacial e temporal das medições. Também são apresentadas informações sobre a ampliação prevista da rede e sobre as estratégias de gestão voltadas às principais fontes emissoras.

Outro ponto abordado diz respeito aos Relatórios de Avaliação da Qualidade do Ar produzidos pelos órgãos estaduais, que contribuem para a consolidação de um banco de dados nacional. Segundo o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, a estruturação dessas informações possibilitou análises mais aprofundadas. “Conseguimos aprovar importante políticas públicas para melhoria da qualidade do ar nesses últimos anos, Agora com as séries temporais consolidadas, poderemos ter informações inéditas que ampliam a base técnica para formulação e aprimoramento de políticas públicas”, pontuou.

A iniciativa integra o processo de fortalecimento da governança nacional da qualidade do ar e amplia o suporte técnico para a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências. O relatório está disponível em formato digital e também em plataforma interativa, que permite a visualização, análise e download dos dados. Acesse o relatório aqui.