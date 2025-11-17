Petrobras e Coppe inauguram planta de pirólise para reciclar plástico

247 - A Petrobras e a Coppe/UFRJ inauguram na próxima terça-feira (18/11) uma planta piloto de reciclagem físico-química por pirólise instalada na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. As informações são da Agência Petrobras de Notícias. A nova estrutura marca um avanço relevante na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias dedicadas à gestão sustentável de resíduos plásticos e à transição para uma economia de baixo carbono.

A pirólise — processo térmico que converte resíduos plásticos em óleo e gases reutilizáveis — permite reinserir o material na cadeia produtiva como matéria-prima para refinarias e indústrias petroquímicas. Com essa tecnologia, plásticos que não podem ser aproveitados pela reciclagem mecânica passam a ter um destino viável, evitando descarte inadequado e ampliando o ciclo de vida desses resíduos.

Com operação em fluxo contínuo e capacidade para processar até uma tonelada de plástico por dia, a unidade resulta da parceria entre a Petrobras e a Coppe/UFRJ, com colaboração do Instituto de Macromoléculas (IMA/UFRJ). O projeto também contará com apoio do Orla sem Lixo, iniciativa do Programa Petrobras Socioambiental que recolhe lixo flutuante na região da Cidade Universitária.

Concebida como um módulo de produção de óleo de pirólise, a planta é escalável e ambientalmente eficiente. Além de contribuir para a redução da poluição marítima, a instalação reforça a proteção da biodiversidade e abre caminho para soluções mais amplas de economia circular no país.

A Petrobras investiu R$ 10 milhões no projeto de Pesquisa & Desenvolvimento, montante que inclui a reforma do galpão e a aquisição, importação e montagem da unidade de pirólise. Esse equipamento será responsável pela etapa central da reciclagem química dos resíduos plásticos.

Nos próximos meses, a equipe iniciará a produção de amostras de óleos de pirólise provenientes de diferentes tipos de plástico, utilizando variados catalisadores. O material será analisado em escala piloto no Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), que verificará a viabilidade do uso desses óleos no coprocessamento em unidades existentes de refinarias, com foco na geração de produtos sustentáveis com conteúdo circular.