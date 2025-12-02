Prolata e Ambipar ampliam recompensas e estimulam reciclagem de aço

247 - A PROLATA Reciclagem e a Ambipar lançaram uma campanha nacional para estimular o descarte correto e ampliar a recuperação das latas de aço no país. A iniciativa, divulgada pelas duas organizações, oferece recompensa em dobro para todos os usuários que levarem embalagens de aço às Retorna Machines espalhadas pelo Brasil, um incentivo que pretende ampliar a adesão da população à economia circular.

Segundo as informações fornecidas pelas instituições, até 17 de dezembro cada lata depositada nessas máquinas deixará de valer 10 e passará a gerar 20 Tricoins no aplicativo Ambipar Triciclo. Os pontos acumulados podem ser convertidos em dinheiro via Pix, usados para abater contas de luz, pagar recargas de celular, carregar cartões de transporte público ou ainda ser doados a projetos sociais.

A ação busca criar um ciclo de benefícios ambientais e sociais, unindo redução de resíduos, apoio às cooperativas de reciclagem e retorno financeiro direto ao consumidor. Para Felipe Cury, head de Pós-Consumo da Ambipar, o estímulo reforça o poder do gesto cotidiano de destinar corretamente as embalagens metálicas. “Reciclar aço é uma escolha que gera impacto ambiental imediato, e agora também devolve valor direto para o consumidor. Ao dobrarmos a pontuação para as latas de aço, queremos estimular um hábito simples, mas poderoso, que fortalece a economia circular, apoia cooperativas e reduz o envio de resíduos aos aterros”, afirma.

Por que reciclar latas de aço é decisivo

Atualmente, o Brasil recicla 47% das latas de aço, o equivalente a cerca de 200 mil toneladas que retornam anualmente ao setor industrial. Embora expressivo, o índice revela uma margem significativa para avanço: as embalagens representam cerca de 30% dos resíduos domiciliares, e aproximadamente 1,5% desse total corresponde a latas de aço — um material totalmente reciclável e reutilizável infinitas vezes.

Além de ter alto valor para a indústria siderúrgica, o aço gera renda para cooperativas, fortalece o trabalho de catadores e contribui para uma cadeia mais sustentável e eficiente. Para Thais Fagury, presidente executiva da Prolata, a parceria com as Retorna Machines potencializa o engajamento do público. “Estamos muito felizes desde que unimos esforços com as Retorna Machines Ambipar. O estímulo, através da pontuação em dobro para latas de aço, visa atrair os consumidores para o descarte consciente das embalagens metálicas e gerar impacto social positivo”, afirma.

Como participar

A dinâmica para participar da campanha é simples. O usuário cria gratuitamente uma conta no aplicativo Ambipar Triciclo ou no site triciclo.eco.br, leva as embalagens a uma Retorna Machine e deposita cada lata com o código de barras voltado para cima. Todos os descartes de aço realizados até 17 de dezembro de 2025 receberão pontuação dobrada.

Os locais das Retorna Machines e outros ecopontos podem ser consultados no site triciclo.eco.br/onde-reciclar ou diretamente no aplicativo.

O que pode ser descartado

Todas as latas de aço são aceitas. Entre as embalagens mais comuns no dia a dia estão latas de:

leite condensado

creme de leite

achocolatado

milho e ervilha

atum e sardinha

tintas, entre outras

As embalagens de alimentos devem estar vazias e, de preferência, limpas. Já as latas de tinta podem ser descartadas com o filme interno já seco.

A relevância ambiental do aço

Considerado um dos materiais mais sustentáveis da cadeia de embalagens, o aço pode ser reciclado indefinidamente sem perda de qualidade. Ao retornar ao ciclo produtivo, transforma-se em novas latas, peças automotivas ou componentes industriais. Cada unidade reciclada reduz a demanda por recursos naturais, diminui o consumo de energia, evita emissões de gases de efeito estufa e fortalece o trabalho das cooperativas.