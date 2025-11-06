Tesouro Nacional reforça compromisso sustentável com nova emissão de títulos em dólares

247 - O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira (6) a realização de sua terceira emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional, denominada Global 2033 Sustentável. Segundo informações oficiais divulgadas pelo Tesouro e registradas na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a operação também inclui a reabertura do Global 2035, título que serve atualmente como referência para papéis de dez anos emitidos pelo Brasil no exterior.

De acordo com o comunicado, a iniciativa reafirma o compromisso da República Federativa do Brasil com políticas voltadas à sustentabilidade, em consonância com o crescente interesse de investidores estrangeiros em ativos com impacto ambiental e social positivo. O Tesouro Nacional destacou que o montante arrecadado será direcionado a ações de mitigação das mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e promoção do desenvolvimento social, fortalecendo a estratégia do país de financiamento sustentável.

Além dos objetivos ambientais e sociais, a emissão busca ampliar a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado internacional, criando referências mais sólidas para o setor corporativo brasileiro e antecipando o financiamento de vencimentos futuros em moeda estrangeira.

A operação é liderada por três grandes instituições financeiras globais — Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs —, responsáveis pela coordenação e estruturação da emissão no mercado global. O resultado final da operação será divulgado ao término do dia.

O Tesouro reforçou que a comunicação tem caráter exclusivamente informativo, não constituindo oferta de compra ou venda de títulos. A emissão segue as normas internacionais e será realizada apenas em países e jurisdições onde sua distribuição seja legalmente permitida.

Segundo o registro feito na SEC, investidores interessados podem acessar informações completas sobre a operação e sobre o emissor no sistema EDGAR, disponível no site oficial da comissão americana (www.sec.gov). O prospecto detalhado também pode ser solicitado diretamente às instituições participantes — BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc. ou Santander US Capital Markets LLC — pelos canais de atendimento informados no documento oficial.