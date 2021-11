103 atos estão confirmados para este sábado, Dia da Consciência Negra com bandeira de fim do governo Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Dia da Consciência Negra, que acontece neste sábado (20), já contabiliza 103 atos no Brasil e no exterior para marcar a luta pelo fim do racismo, do genocídio da população negra e, também, contra a fome, o desemprego e a desigualdade social,. As manifestações também terão como bandeira de luta o fim do governo Jair Bolsonaro.

“O combate ao racismo é tarefa de todos e todas. Há uma estreita relação entre a luta contra o capitalismo, pela democracia e a superação do racismo e o fim do genocídio nas periferias, que só serão possíveis com o fim do capitalismo, do Bolsonaro e do bolsonarismo”, disse Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e um dos organizadores dos atos deste sábado.

#20NForaBolsonaroRacista. Saiba onde acontecerão as manifestações:

PUBLICIDADE

Norte

AM – Manaus – Praça da Polícia | 14h

AP – Macapá – Praça Veiga Cabral | 15h

PA – Belém – Mercado São Brás | 8h

PUBLICIDADE

RR – Boa Vista – Praça do Centro Cívico | 8h

Nordeste

AL – Maceió – Exibição Marighella Praça Largo de São Pedro | 18h30

PUBLICIDADE

AL – União dos Palmares – Serra da Barriga e Ato em União | 8h

BA – Feira de Santana – Caminhada Praça da Matriz | 9h

BA – Ilhéus – Praça do Malhado | 9h

PUBLICIDADE

BA – Itabuna – Jardim do O, Centro | 9h

BA – Paulo Afonso – Parque Balneário Abelardo Wanderley | 16h

BA – Prado – Mercado Municipal | 9h30

BA – Salvador – Campo Grande | 13h

BA – Senhor do Bonfim – Quilombo Tijuaçu-BR 407 | 13h30

CE – Fortaleza – Caminhada no Passeio Público | 8h

CE – Juazeiro do Norte – Praça do Giradouro | 16h

CE – São Benedito – Praça dos Índios | 8h

MA – Santa Inês | Praça da Matriz (em frente a Caixa Econômica) | 7h30

MA – São Luís – Praça do Viva Liberdade | 15h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 8h30

PB – João Pessoa – Lyceu Paraibano | 9h

PB – João Pessoa – Teatro Santa Rosa | 14h (Ato em 19/11)

PE – Afogados da Ingazeira – Ato Unificado Sertão do Pajeú – Concentração STR | 7h30

PE – Recife – Pátio do Carmo | 14h

PI – Teresina – Parque da Cidadania | 16h

RN – Mossoró – Praça da Pax | 8h

RN – Natal – Midway | 15h

SE – Aracaju – Praça da Abolição (Bairro América/Nos fundos da Loja Havan) | 15h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu Nacional | 15h

GO – Formosa – Praça Rui Barbosa | 16h

GO – Goiânia – Praça Universitária | 9h

GO – Rio Verde – Praça da Vila Promissão | 15h30

MS – Campo Grande – Praça Ary Coelho | 9h

MT – Cuiabá – Beco do Candieiro | 8h

Sudeste

ES – Sapê do Norte – Região das Comunidades Quilombolas de Linharinho | 8h

ES – Venda Nova do Imigrante – Bate Papo Casa Da Maria Moreira (Bicuíba) | 17h

ES – Vitória – Ato na Quadra da Escola de Samba Independente de São Torquato | 10h

ES – Vitória – Praça de Gurigica | 15h

MG – Barbacena – Praça do Rosário | 15h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 15h

MG – Contagem – Praça Iria Diniz | 9h

MG – Divinópolis – Quarteirão fechado da Rua São Paulo | 8h30

MG – Governador Valadares – Praça Principal do Bairro Conquista | 8h

MG – Ipatinga – Em frente à escola Arthur Bernardes | 8h30

MG – Juiz de Fora – Praça da Estação | 10h

MG – Luz – Atos no Município | 13h

MG – Montes Claros – Praça Doutor Carlos | 8h

MG – Ouro Preto – Praça em frente ao Barroco | 9h30

MG – Pará de Minas – Praça da Matriz | 10h

MG – Pouso Alegre – Praça da Catedral | 10h

MG – Ribeirão das Neves – Curumim Urca | 10h

MG – Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h

MG – São João del Rei – Coreto | 15h30

MG – São Sebastião do Paraíso – Praça da Abadia | 10h

MG – Uberaba – Quadra de Esportes Uberaba I | 9h30

RJ – Angra dos Reis – Praça Zumbi dos Palmares | 9h

RJ – Nova Friburgo – Praça Dermeval Barbosa Moreira | 14h

RJ – Niterói – Praça Arariboia | 9h

RJ – Niterói – Viva Zumbi na Concha Acústica (Com coleta de alimentos ñ perecíveis) | 10h

RJ – Rio de Janeiro – Terreirão do Samba, Av. Presidente Vargas | 10h

RJ – Rio de Janeiro – Viaduto Negrão de Lima (Viaduto de Madureira) | 13h

RJ – Teresópolis – Calçada da Fama | 9h

SP – Barretos – Igreja Matriz | 9h

SP – Botucatu – Praça do Bosque | 13h

SP – Guarulhos – Praça do Stella | 8h30

SP – Ilhabela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Itanhaém – Praça Narciso Andrade | 9h30

SP – Jacareí – Ato Praça Marielle Franco | 18h (Ato em 19/11)

SP – Jundiaí – Praça do Gabinete de Leitura Rui Barbosa | 9h

SP – Marília – Ilha da Galeria Atenas | 10h

SP – Mauá – Praça do Relógio, Próx. Estação CPTM | 10h

SP – Pindamonhangaba – Rua Antifascista, Travessa Rui Barbosa, 37 | 9h

SP – Praia Grande – Praça Helena Cardozo Bernardino (Pça P1 – Samambaia) | 14h30

SP – Ribeirão Preto – Comunidade Nazaré Paulista na ZN | 9h

SP – São Carlos – Mercadão | 9h

SP – São Paulo – MASP | 12h

SP – Socorro – Praça Santos Dumont | 14h

SP – Sorocaba – Caminhada Capela João de Camargo | (Aguardando infos)

Sul

PR – Barracão – Praça Clevelândia | 10h

PR – Curitiba – Largo da Ordem/Praça João Cândido | 15h

PR – Londrina – Calçadão, entre a Hugo Cabral e Pernambuco | 9h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna (AQUILOMBAR: Negritude Pelo Fora Bolsonaro) | 14h

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Criciúma – Parque Altair Guidi | 15h

SC – Chapecó Praça Central | 9h30

SC – Dionísio Cerqueira Praça Central | Praça Central, às 9h

SC – Florianópolis – Praça da Alfândega | 9h

SC – Joinville – Parque da Cidade (setor Sambaqui) | 14 h

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 9h

No Exterior

Alemanha – Berlim – Pariser Platz | 12h até 13h40 (horário local)

Bélgica – Bruxelas – LAMAB Rue de l’Association 14 – 1000 | 15h às 16h (horário local)

Espanha – Madrid – Saída da Maloka, calle salitre 36 | 17h (Ato em 21/11 – horário local)

EUA – Nova York – The People’s Forum | 13h (horário local)

EUA – Nova York – Times Square | 16h (horário local)

França – Paris – 3 Place de Grès PCF 20ème | 18h às 22h

Holanda – Amsterdã – Nieuwmarkt (Metrô M51, M53, M54) | 15h

Itália – Roma – Piazza della Repubblica | 17h (horário local)

Itália – Roma – Via Monte Testaccio 22 | 20h (horário local)

Portugal – Lisboa – Biblioteca da Casa do Alentejo (R. das Portas de Santo Antão, 72) | 15h (horário local)

Portugal – Lisboa – Praça do Município | 16h30 (horário local)

Portugal – Lisboa – Largo Camões | 17h (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia | 15h (horário local)

Suíça – Genebra – Quai Wilson, 1201 en face du Palais Wilson, cotê lac | 11h às 13h (horário local)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: