47 crianças yanomamis estão internadas em Roraima; 29 só na última semana

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista informou que 47 crianças yanomamis estão internadas no Hospital da Criança da capital de Roraima, única unidade de saúde que atende casos pediátricos de média e alta complexidade no estado. Segundo o órgão, 29 desses pacientes foram admitidos na última semana. As informações são do portal UOL.

>>> Bolsonaro repassou a ONG evangélica verbas destinadas para yanomamis

As principais doenças são: diarréia e doença gastrointestinal aguda, desnutrição grave, pneumonia, malária e acidentes com cobras.

O governo federal decretou estado de emergência no território yanomami. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças desse povo morreram por contaminação por mercúrio e fome, causadas pelo "impacto do garimpo ilegal na região".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.