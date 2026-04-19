64% dos brasileiros rejeitam a guerra de Trump e Netanyahu contra o Irã, aponta Ipsos/Ipec

247 - Uma pesquisa Ipsos/Ipec divulgada nesta semana, conforme noticiado pela CNN Brasil, revela que a maioria dos brasileiros desaprova os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã no fim de fevereiro. O levantamento indica que 64% da população têm opinião negativa sobre a ofensiva militar que deu início ao atual conflito no Oriente Médio.

De acordo com os dados, 42% dos entrevistados classificam a operação como “desnecessária”, enquanto outros 22% consideram que foi “totalmente desnecessária”. Em contrapartida, 24% dos brasileiros avaliam os ataques de forma positiva: 19% disseram que a ação foi “necessária” e 5% a classificaram como “totalmente necessária”. Outros 12% não souberam opinar ou preferiram não responder.

O conflito teve início em 28 de fevereiro, quando forças de Israel e dos Estados Unidos lançaram ataques contra alvos estratégicos no Irã. A ofensiva resultou na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, posteriormente substituído por seu filho, Mojtaba Khamenei.

Segundo a mídia estatal iraniana, ao menos 3.375 pessoas morreram desde o início da guerra. O cenário permanece delicado, apesar de uma trégua temporária.

O cessar-fogo foi anunciado em 7 de abril pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e suspendeu momentaneamente os combates entre Irã, Israel e forças americanas. Paralelamente, Israel também interrompeu ataques contra o Hezbollah no Líbano, enquanto negociações buscam um acordo definitivo para encerrar o conflito.

O levantamento Ipsos/Ipec ouviu 2.000 pessoas em 130 municípios brasileiros entre os dias 8 e 12 de abril de 2026. A pesquisa inclui entrevistados a partir de 16 anos, com nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.