79% dos brasileiros dizem confiar nas urnas, aponta pesquisa Datafolha

247 - Levantamento feito pelo Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo neste sábado (30) mostra que 47% dos brasileiros dizem confiar muito na urna eletrônica, enquanto 32% afirmam confiar um pouco. Segundo o instituto, a somatória desses números representa um índice de 79% de credibilidade para o sistema.

Apenas 20% dos entrevistados disseram que não confiam na urna eletrônica, e 1% não soube opinar.

Dos entrevistados que dizem não confiar nas urnas, a maior desconfiança vem do eleitorado de Jair Bolsonaro, que tem feito ataques contra o sistema eleitoral sem provas.

Ainda assim, segundo o Datafolha, 25% dos eleitores de Bolsonaro dizem confiar muito; 44% dizem que confiam um pouco; e 31% afirmam que não confiam.

Entre os entrevistados que planejam votar no ex-presidente Lula, a situação se inverte: 60% afirmam confiar muito nas urnas; 26% dizem confiar um pouco; e 14% afirmam não confiar.

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 183 cidades do Brasil entre quarta (27) e quinta-feira (28). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01192/2022.

