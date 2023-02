"8 de janeiro foi a revolta dos ricos que perderam as eleições", diz Lula

'Foi revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições.Não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode cansar de ser pobre e fazer as coisas mudarem', disse edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a inclusão das população mais pobre na economia brasileira e afirmou que os atos terroristas promovidos no dia 8 de janeiro em Brasília, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita depredaram as sedes dos Três Poderes , foi “uma revolta dos ricos que perderam as eleições”.

"Quando deixamos o governo a economia crescia 7,5% e o comércio varejista quase 13%. Este país precisa voltar. Se ele não voltar, a gente não sabe até quando a gente vai segurar. O que aconteceu no Palácio do Planalto e na Suprema Corte foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Não podemos brincar porque um dia o povo pobre pode cansar de ser pobre e resolveu fazer as coisas mudarem neste país”, disse Lula nesta segunda-feira (6), durante cerimônia de posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) .

“Ganhei as eleições exatamente para fazer as mudanças que não foram feitas”, disse Lula mais à frente. “Esse país não pode continuar a ser governado para uma parcela da sociedade. Esse país tem que ser governado para a grande maioria do povo brasileiro”, completou em seguida.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.