8 milhões de brasileiros já contraíram a covid-19, aponta a pesquisa mais completa já feita no Brasil

247 - Enquanto a adesão a medidas de isolamento social diminuiu, a quantidade de brasileiros que já foi infectada pela Covid-19 dobrou, de 1,9% para 3,8% da população.

Os dados foram revelados nesta quinta-feira, 2, pela pesquisa EpiCovid-19 BR, que aplicou testes diagnósticos e entrevistou 89.397 pessoas em 133 cidades do país.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “a pesquisa é a mais ampla do país e aplicou nos voluntários testes rápidos de anticorpos, que detectam se a pessoa já foi exposta ao vírus uma semana antes ou mais. Coordenado pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), o trabalho foi feito por amostragem, com ao menos 200 pessoas sendo avaliadas em cada uma das cidades escolhidas, que estão entre as mais populosas em todos os estados do Brasil.”

A matéria ainda sublinha que “segundo o epidemiologista Pedro Hallal, coordenador da pesquisa, há uma percepção muito forte que a a relação entre a adesão à quarentenena e o aumento da prevalência da Covid-19 não são um acaso. ‘Como houve afrouxamento das medidas de distanciamento em várias cidades brasileiras enquanto a curva ainda está na ascendente, isso é um dos motivos que explicam o aumento na proporção de pessoas com anticorpos’.”

