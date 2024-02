88% dos manifestantes na Paulista creem na falsa teoria de que Bolsonaro venceu em 2022

Apoie o 247

CartaCapital - Um estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo indicou que 88% dos manifestantes presentes na Avenida Paulista no domingo (25) acreditam na falsa teoria de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu a eleição de 2022, em vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A crença não condiz com a realidade: o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou 50,9% a favor de Lula e 49,1% a favor de Bolsonaro no segundo turno da disputa, em 30 de outubro do ano passado. Segundo o relatório, apenas 8% disseram não crer na vitória de Bolsonaro naquela ocasião e 4% afirmaram não saber.

