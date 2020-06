90% dos eleitores brasileiros apoiam regulamentação de redes sociais contra fake news, diz Ibope

Levantamento foi realizado por telefone entre os dias 28 e 30 de maio, com cerca de 1 mil pessoas, considerando uma margem de erro de 3%, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% edit

247 - Uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência a pedido da ONG Avazz, entre os dias 28 e 30 de maio, divulgada na manhã desta terça-feira (2), revela que 90% dos brasileiros que possuem título de eleitor apoiam a regulamentação de redes sociais para combater a propagação de fake news. A informação é do portal G1.

O levantamento feito por telefone entrevistou cerca de mil pessoas com mais de 16 anos de idade, em todas as unidades da federação. A pesquisa considera uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Um projeto de lei, com texto de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que prevê ações de plataformas de redes sociais com mais de 2 milhões de usuários para combater a disseminação de conteúdo falso ou enganoso, conhecido por "fake news", deve ser votado no Senado Federal ainda nesta terça-feira.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.