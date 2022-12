93% dos brasileiros torcem para que Lula faça um bom governo, diz pesquisa Genial/Quaest

Apoie o 247

247 - Pesquisa Genial/Quaest aponta que 93% dos brasileiros desejam que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), faça um bom governo ao longo dos próximos quatro anos, em seu terceiro mandato à frente do Executivo Federal. Segundo o levantamento, a pesquisa "O Brasil que queremos", divulgada nesta quinta-feira (8), aponta que apenas 5% desejam um mau desempenho de Lula. 1% não soube responder.

O estudo ressalta, ainda, que 41% dos brasileiros avaliam que a montagem do novo governo está melhor que o esperado. “Entre os surpresos há até eleitores de Jair Bolsonaro (PL): 14% dos brasileiros que votaram no candidato derrotado à reeleição admitem que Lula está indo bem. Para 24%, o governo de transição de Lula está abaixo das expectativas. Os que acham que não está sendo nem melhor e nem pior do que esperado somam 14%. E 21% não souberam opinar”, destaca reportagem do jornal O Globo.

Apesar do otimismo em torno do governo eleito, 47% acreditam que Lula terá mais conflitos com o Congresso, o que deverá dificultar a governabilidade. Outros 46% acham que o petista terá menos enfrentamentos com o Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de ataques constantes por parte de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados nos últimos anos.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada por meio de 2.005 entrevistas presenciais entre os dias 3 e 6 de dezembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

