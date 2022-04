A aliados, Moro diz que não desistiu da Presidência e que nunca falou em se candidatar a deputado

Ala do União Brasil liderada por ACM Neto rejeita a candidatura do ex-juiz parcial ao Planalto. Sua desistência foi condição para ingressar no partido edit

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro, que trocou nesta quinta-feira (31) o Podemos pelo União Brasil (1), abrindo mão de sua candidatura à Presidência da República, diz a aliados que não está morto, segundo Andréia Sadi, o G1.

Ele tem dito que buscará construir dentro da nova legenda um caminho para se lançar novamente candidato à Presidência. A mudança de partido se justifica pela estrutura do União Brasil. Ele queria uma sigla maior para bancar sua campanha.

A intenção de Moro é negociar com outros partidos uma unificação da 'terceira via' em torno de seu nome.

A interlocutores, o ex-juiz parcial destaca que nunca afirmou que seria candidato a deputado federal e que anunciou ter desistido da Presidência "por enquanto".

Dentro do União Brasil, no entanto, há uma ala oriunda do DEM, liderada pelo pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto, que rejeita o nome de Moro para disputar a Presidência e inclusive colocou sua renúncia à candidatura ao Planalto como condição para aceitá-lo no partido. Uma candidatura presidencial de Moro poderia prejudicar palanques já firmados por candidatos do União Brasil nos estados.

