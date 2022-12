A caminho da posse de Lula, ônibus do MTST é apedrejado por bolsonaristas

Apoie o 247

247 — Um ônibus com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que estava a caminho da cerimônia da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apedrejado enquanto passava por Catalão, em Goiás, neste sábado, 31, informou a Folha de S.Paulo .

O veículo partiu de uma ocupação Nova Canudos, na zona norte de São Paulo, rumo a Brasília. “Segundo relatos dos presentes, as pessoas que atacaram o veículo gritaram o nome de Jair Bolsonaro (PL). A janela frontal foi atingida por uma pedra, mas não quebrou. O motorista então acelerou e deixou o local. Não houve feridos”, conta a reportagem

“Bolsonaro fugiu para Miami e deixou seus pitbulls aqui para continuar o serviço. Mas isso não vai intimidar o MTST, estaremos na posse”, afirma o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL), coordenador nacional do movimento.

