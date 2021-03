“A elite do atraso terá que engolir Lula”, diz Jessé Souza

O sociólogo e autor de ‘A elite do atraso’ avalia que a elite brasileira busca uma saída da crise atual e que isso deve impulsionar a candidatura do ex-presidente Lula em 2022. “Não vejo quem possa impedir uma vitória acachapante de Lula”. Assista edit

247 - Para Jessé Souza, sociólogo e autor de ‘A elite do atraso’, a elite brasileira busca uma saída da crise que assola o Brasil, e isso deve se converter em um apoio à candidatura do ex-presidente Lula em 2022.

Na entrevista à TV 247, Leonardo Attuch lembrou da semelhança histórica entre a conjuntura atual e a da década de 1950, quando as elites econômicas se encontravam em um impasse semelhante: “Você vê sinais de que a ‘elite do atraso’ já está aceitando a realidade e vai ter que aceitar a volta do ex-presidente Lula, como tiveram que aceitar a volta de Getúlio Vargas em 1950? Não há mais nenhum golpe que a elite do atraso possa fazer?”, perguntou.

“Acho exatamente isso. Uma situação muito semelhante historicamente, aliás porque inclusive as duas figuras têm muitas semelhanças. Claro, o Lula tem uma origem popular e essa é a grande distinção, mas os dois eram inimigos das elites e da imprensa. Eu acho que essa elite vai ter que engolir, em parte inclusive porque uma parte dessa elite vai ter interesses, vai tentar entrar em alguma forma de compromisso. Alguns outros vão ter que engolir esse sapo. Eu acho que, basicamente, é isso. Eu não consigo imaginar quem possa agora deter, impedir uma vitória acachapante de Lula no primeiro turno. Não consigo ver”, respondeu Jessé.

O sociólogo vê que por trás da mudança de postura está uma concepção básica do comportamento da sociedade: “A base do meu raciocínio é exatamente essas circunstâncias que, para mim, não são conjunturais. Elas não mudam. Elas têm a ver com essas dimensões que são, digamos assim, a base do comportamento de uma sociedade, que são as concepções de justiça. A gente quase nunca olha para elas, mas são elas que definem no longo prazo”.

