À espera de regulamentação do TSE, partidos de esquerda e centro-esquerda discutem formação de federação partidária

247 - O PT e o PSB têm reuniões separadas nesta quarta-feira (1º) para discutir a possibilidade de união de partidos de centro-esquerda e de esquerda em uma ou mais federações para a disputa das eleições do ano que vem.

A federação de partidos foi aprovada pelo Congresso Nacional e será regulamentada ainda neste mês peo TSE.

As conversas, que envolvem também, PCdoB, PV, Rede e PSOL, ganharam fôlego após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgar há alguns dias minuta de regulamentação sobre o tema, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

A bancada de deputados federais do PSB, majoritariamente favorável a formar uma federação com o PT, se encontra com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, na manhã desta quarta-feira.

O partido está inclinado a apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência, mesma posição de PCdoB e PSOL.

Já as bancadas federal e estaduais do PT têm encontro virtual à noite. O partido deve discutir o tema de forma mais conclusiva em reuniões de sua executiva e do diretório nacional, ainda neste mês de dezembro.

O PCdoB reuniu sua Comissão Política Nacional na sexta-feira passada, quando debateu e aprovou uma resolução sobre o trabalho em andamento de construção de uma federação de partidos.

"A federação que o PCdoB trabalha para construir estará vocacionada a ser o esteio da derrota da extrema-direita e da conquista de um governo de amplas forças políticas que restaure a democracia e promova a reconstrução do país. Uma Federação que assegure os direitos do povo brasileiro, alavanque a eleição de uma grande bancada progressista e de governadores democráticos, e descortine uma aliança estratégica para a luta por um novo projeto de nação. Uma Federação que, de imediato, seja um instrumento de defesa da democracia, dos interesses da nação e contra o golpismo bolsonarista", diz a nota da sigla comunista.

