À espera do resultado do coronavírus, Bolsonaro cancela toda agenda

Jair Bolsonaro cancelou toda sua agenda desta sexta-feira, enquanto aguarda o resultado do exame que atestará se ele está ou não com coronavírus

247 - Jair Bolsonaro cancelou todos os seus compromissos oficiais marcados para esta sexta-feira (13), dia em que sai o resultado do teste do coronavírus feitos nele.

A preocupação do governo com a doença aumentou após um teste positivo ser feito no secretário de comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten.

A comitiva presidencial que viajou com Bolsonaro aos Estados Unidos está sendo monitorada, o que inclui a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ministros e parlamentares, entre eles o deputado Eduardo Bolsonaro.