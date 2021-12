A Fazenda 13: Liziane é expulsa de festa após causar e jogar bebida em Erasmo

Apoie o 247

247 - A primeira eliminada do reality A Fazenda 13, da Record, Liziane Gutierrez, foi expulsa da última festa, em que todos os ex-participantes se reuniram com os finalistas desta edição para uma comemoração.

De acordo com o F5, da Folha de S. Paulo, apesar de as câmeras não terem registrado, Liziane confirmou que jogou bebida na cara de Erasmo e que teve problemas com Lary Bottino que resultou em um arranhão em seu rosto.

Segundo relato do MC Gui, ela havia agredido Lary e a jogado em cima de um vaso, por esses motivos havia sido expulsa da festa. O público não viu as imagens na transmissão ao vivo.

