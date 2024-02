"A história da minha mãe ninguém apaga, não", diz filho de Lula sobre exclusão do nome de Marisa de post

Apoie o 247

247 - Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, criticou a exclusão do nome de sua mãe, Marisa Letícia, em uma publicação feita no perfil oficial de seu pai no X (antigo Twitter) em celebração aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

"Infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas", escreveu Luís Cláudio. "A história da minha mãe ninguém apaga, não".

O perfil de Lula repostou a mensagem, desta vez com o nome de Marisa Letícia. A mensagem Lula celebrando o aniversário do Partido dos Trabalhadores foi publicada na sexta-feira, 9, no site da Fundação Perseu Abramo.

"No começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima", enfatizava o início da mensagem. No dia seguinte, o texto foi publicado no perfil de Lula no X, excluindo-se a referência a Marisa: "No começo, era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima". De tarde, após o alerta de Luís Cláudio, a publicação foi apagada e repostada.

