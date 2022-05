"A intentona golpista deste governo tende a operar no campo da opinião pública", diz pesquisador

Apoie o 247

247 - "Há uma clara operação golpista em curso e ela se dará por meio da exploração da tendência de uma grande maioria em colocar em suspeição os resultados das urnas em outubro. E é exatamente isso o que Datafolha, Quaest e Big Data mostram", afirma o professor Camilo Aggio, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, PhD em Comunicação e Cultura Contemporâneas. em artigo na CartaCapital.

Camilo destaca que mesmo em meio ao acirramento do processo eleitoral, com a definição das candidaturas e o resultado das pesquisas, "Jair Bolsonaro e seus militares falam mais do STF, do TSE e de seus respectivos ministros mais do que do favorito nas eleições".

Segundo ele, isso acontece porque "sabem muito bem que, se depender do voto, serão demitidos pela maioria dos eleitores brasileiros. O que resta? O golpe".

"A intentona golpista deste governo tende a operar, em primeiro lugar, no campo da opinião pública, por meio de uma máquina muito bem azeitada de propaganda na internet. Para tentar virar a mesa e manter Jair Bolsonaro na presidência, eles investem e investirão, antes de tudo, na descredibilização do processo eleitoral", frisa.

"Instituições e autoridades do Estado precisam convencer a opinião pública em favor da democracia. Bolsonaro e os militares já estão fazendo um belo trabalho no sentido oposto", completa o pesquisador.

