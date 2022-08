“A maior compra de votos da história do país”, diz Calejon sobre vale-gás e Auxilio Brasil

Apoie o 247

247 - “Esse é o principal golpe eleitoral. É a maior compra de votos da história do país”, afirmou o jornalista e escritor Cesar Calejon, durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247.

“Infelizmente, deve surtir algum efeito. Nesse jogo de xadrez eleitoral tem dois grandes lances: verificar como parte da população começa a reagir ao recebimento efetivo desses benefícios; e o segundo, com o manifesto”, destaca ele, se referindo a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, que reuniu diversos setores da sociedade em defesa do sistema eleitoral.

“Vale-gás e Auxilio Brasil vão servir de paliativos para milhões de brasileiros”, disse Calejon, enfatizando que “não basta formar consumidores, mas é preciso fomentar o pensamento crítico”.

“Cerveja e picanha são muito bons, mas não basta para que as pessoas entendam num momento crucial como esse que a vida delas piorou por conta do bolsonarismo. Esse cara gerou uma dor de cabeça imensa, e agora está oferecendo uma aspirina que tem efeito limitado, pois a partir de dezembro se esvai”, declarou.

