"A máquina de produzir fascistas precisa ser parada", diz Márcia Tiburi

Filósofa condenou o massacre de quatro crianças em uma creche e afirmou que "a matança é efeito da política do ódio implantado pelos extremistas de direita no Brasil ha 10 anos" edit

247 - A professora e filósofa Marcia Tiburi usou as redes sociais para afirmar que o massacre que deixou quatro crianças mortas e outras quatro feridas por golpes de machadinha em uma creche de Blumenau (SC) “é efeito da política do ódio implantado pelos extremistas de direita no Brasil ha 10 anos”. Ainda segundo ela, o “governo e o povo terão muito trabalho contra isso terão muito trabalho para parar a “máquina de produzir fascistas”.

“A matança na creche em Blumenau é efeito da política do ódio implantado pelos extremistas de direita no Brasil ha 10 anos. Governo e povo terão muito trabalho contra isso. A máquina de produzir fascistas precisa ser parada. Não é dando voz a Steve Bannon que isso vai acontecer”, escreveu a filósofa no Twitter.

O atentado à creche Cantinho Bom Pastor foi cometido por um homem identificado como Luiz Henrique de Lima, de 25 anos. O suspeito se entregou à Polícia Militar pouco após o crime.

