A pedido de Lula, Renan Calheiros agenda sabatina de indicado para Abin

Delegado de Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa é visto com desconfiança por membros da base governista edit

247 - A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB), agendou para quinta-feira (4) a sabatina do delegado da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa, indicado para liderar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A articulação contou com a participação direta do presidente Lula, devido às preocupações de Renan e outros senadores da base governista sobre o histórico de Corrêa, visto como um potencial seguidor do general Gonçalves Dias, que abrigou diversos bolsonaristas na Abin.

Luiz Fernando Corrêa já atuou na segurança dos Jogos Olímpicos e ocupou cargos importantes na segurança pública durante o governo do PT.

