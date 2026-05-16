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      “A PF está de olho em tudo, a casa caiu!”, diz Marcelo Freixo

      Freixo cita movimentações financeiras e conexões envolvendo o fundo criado pelo clã Bolsonaro nos EUA e compra de imóvel no Texas por Eduardo Bolsonaro

      Marcelo Freixo (Foto: Marcio Menasci/ Embratur)
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      247 - Marcelo Freixo apontou nas redes sociais suas suspeitas sobre movimentações financeiras envolvendo um fundo nos Estados Unidos e possíveis conexões políticas associadas ao entorno de Jair Bolsonaro.

      Freixo afirma que “Vorcaro mandou ao menos R$ 61 milhões para um fundo nos EUA, supostamente para o filme sobre Bolsonaro”. Segundo ele, o caso envolveria relações entre estruturas financeiras e pessoas ligadas ao cenário político de Bolsonaro.

      Ele também aponta uma possível relação entre o fundo citado e a compra de um imóvel em Arlington, cidade onde mora o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, afirmando que estruturas envolvidas “têm o mesmo endereço”.

      Freixo menciona conexões entre representantes ligados ao caso, citando um ex-integrante do governo Bolsonaro e sócios em atividades empresariais na mesma cidade.

      “A PF tá de olho em tudo. A casa caiu!”, salientou.

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