“A PF está de olho em tudo, a casa caiu!”, diz Marcelo Freixo

247 - Marcelo Freixo apontou nas redes sociais suas suspeitas sobre movimentações financeiras envolvendo um fundo nos Estados Unidos e possíveis conexões políticas associadas ao entorno de Jair Bolsonaro.

Freixo afirma que “Vorcaro mandou ao menos R$ 61 milhões para um fundo nos EUA, supostamente para o filme sobre Bolsonaro”. Segundo ele, o caso envolveria relações entre estruturas financeiras e pessoas ligadas ao cenário político de Bolsonaro.

Ele também aponta uma possível relação entre o fundo citado e a compra de um imóvel em Arlington, cidade onde mora o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, afirmando que estruturas envolvidas “têm o mesmo endereço”.

Freixo menciona conexões entre representantes ligados ao caso, citando um ex-integrante do governo Bolsonaro e sócios em atividades empresariais na mesma cidade.

“A PF tá de olho em tudo. A casa caiu!”, salientou.