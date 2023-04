À PF, Mauro Cid diz que operação para resgatar joias sauditas começou com pedido de Bolsonaro

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid afirmou que não houve uma ordem direta de recuperação do "presente" por parte do ex-chefe de governo edit

247 - Em depoimento à Polícia Federal (PF), o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, relatou que a tentativa frustrada de resgatar as joias sauditas retidas na alfândega começou com um pedido de Jair Bolsonaro, recipiente dos "presentes" da monarquia árabe. A informação é da jornalista Andréia Sadi, do portal G1.

Cid disse que Bolsonaro informou a ele em meados de dezembro de 2022 sobre a existência de um "presente" retido pela Receita Federal e pediu que ele checasse se era possível regularizar os itens. De acordo com Cid, não houve uma ordem direta de recuperação dos itens por parte do ex-chefe de governo, e sim uma solicitação.

O ex-braço direito de Bolsonaro, então, entrou em contato com Júlio César Vieira Gomes, então secretário especial da Receita, que confirmou que havia um pacote retido e que já havia um pedido de liberação dos itens datado de novembro de 2021, em nome do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Cid relatou ainda que Júlio César o orientou sobre como deveria ser feito o documento para solicitar à Receita a retirada das joias. A maior parte das tratativas aconteceu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, de acordo com Cid.

