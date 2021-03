"A Saúde adverte: não há transmissão anal da Covid-19", diz Alexandre Padilha em resposta a Eduardo Bolsonaro

"A Saúde adverte: não há transmissão anal da Covid-19. Parece absurdo ter que explicar, mas a família Bolsonaro nos obriga a isso", postou o deputado e ex-ministro Alexandre Padilha em resposta a Eduardo Bolsonaro, que mandou a população “enfiar no rabo” as máscaras de proteção contra a Covid-19 edit

247 - O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha respondeu ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que nesta quarta-feira (10) mandou a população “enfiar no rabo” as máscaras de proteção contra a Covid-19. "A Saúde adverte: não há transmissão anal da Covid-19. Parece absurdo ter que explicar, mas a família Bolsonaro nos obriga a isso", postou Padilha no Twitter.

De acordo com reportagem do blog da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Padilha irá propor que a bancada do PT Na Câmara faça uma representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Casa.

Nesta quarta-feira (10), Eduardo publicou um vídeo em sua conta no Instagram criticando os questionamentos sobre o uso de máscaras contra a Covid-19.

“Acho uma pena, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. 'Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara'. Enfia no rabo gente, porra! A gente está lá trabalhando, ralando”, disse.

Confira a postagem de Alexandre Padilha sobre o assunto.

A Saúde adverte: não há transmissão anal da Covid-19. Parece absurdo ter que explicar, mas a família Bolsonaro nos obriga a isso. @BolsonaroSP https://t.co/8sD3VeB0FC — Alexandre Padilha (@padilhando) March 11, 2021

