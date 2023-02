A serviço de Zambelli, hacker Delgatti tentou invadir celular de Moraes para expor "podres" do ministro

Hacker Walter Delgatti Neto confirmou a informação. O ataque a Moraes guarda sintonia com o que revelou o senador Marcos do Val, sobre o plano golpista de Bolsonaro edit

247 - O plano golpista de Jair Bolsonaro (PL) para grampear o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revelado pelo senador Marcos Do Val (Podemos-ES) na última semana, ganhou ares mais verossímeis nesta terça-feira, após reportagem do portal Brazilian Report reproduzir o hacker Walter Delgatti confessando em aúdio que trabalhou para a deputada Carla Zambelli e que seu objetivo final era invadir o chip do celular do ministro para “buscar todos os seus podres”.

Plano golpista de grampear Moraes existia desde setembro e teria participação de Delgatti

De acordo com a reportagem, um hacker procurou o Brazilian Report há cerca de 1 mês antes da diplomação de Lula, via Twitter, para revelar uma bomba: Delgatti teria o convidado para uma parceria, ofertando 10 mil reais, com o objetivo de grampear Moraes.

“Nos áudios trocados via Telegram e enviados à reportagem, os dois hackers combinam que o pagamento pelo serviço não poderia ser feito por PIX, mas com bitcoin ou mesmo dinheiro vivo. As duas opções são mais difíceis de rastrear”, informa um trecho do texto escrito pelos jornalistas Amanda Audi, Gustavo Ribeiro, Euan Marshall e Ana Ferraz.

O plano, de acordo com o hacker parceiro de Delgatti, teria como logística o suborno de um funcionário da TIM para a duplicação do chip, que rejeitou a participação no grampo.

Procurada pela reportagem, Delgatti confessou à jornalista Amanda Audi que era sim a sua voz nas mensagens trocadas pelo Telegram com o suposto hacker parceiro, mas não confirma se Jair Bolsonaro ou Zambelli estavam arquitetando a trama.

No entanto, ele confessou à Amanda que trabalhou para Zambelli, alimentando suas redes sociais. Para tal serviço, ele ganhava 6 mil mensais.

Seus encontros não se resumiram apenas ao contato com Zambelli. Vale lembrar que no dia 10 de agosto, quando o Brasil se preparava para a disputa eleitoral histórica, Delgatti se reuniu com Bolsonaro, com a presença da deputada. O encontro durou cerca de duas horas e a justificativa alegada na época foi a preocupação com as fraudes nas urnas eletrônicas.

