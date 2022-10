A uma semana das eleições, Lula posta mensagem de esperança: "com 13, vamos encerrar o governo mais desumano da história"

Apoie o 247

ICL

247 - A uma semana da eleição do segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou neste domingo (23) uma mensagem de esperança aos brasileiros:

“Faltam 7 dias para a eleição. No próximo domingo vamos juntos, com seu voto, com cada voto, com milhões de votos no 13, encerrar o governo mais desumano, mentiroso e incompetente da história do Brasil. O pesadelo vai acabar e dias melhores virão para todos. Bom domingo”.

Lula participa às 20h30 de bate-papo com Cauê Moura e Load com a participação de youtubers e influenciadores.

Faltam 7 dias para a eleição. No próximo domingo vamos juntos, com seu voto, com cada voto, com milhões de votos no 13, encerrar o governo mais desumano, mentiroso e incompetente da história do Brasil. O pesadelo vai acabar e dias melhores virão para todos. Bom domingo. — Lula 13 (@LulaOficial) October 23, 2022





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.