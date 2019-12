Abdôme inchado de Bolsonaro provoca debate sobre saúde deteriorada ou uso de arma na praia

Fotos de Jair Bolsonaro na praia indicam que ele ainda pode estar usando uma sonda, na visão de internautas intrigados com as imagens. Outros suspeitaram que ele pudesse estar portando uma arma edit

247 – O misterioso caso da facada em Jair Bolsonaro, que jamais foi devidamente explicado, e os recorrentes rumores de que ele teria, na verdade, problemas graves no intestino, voltaram à tona neste fim de semana. Isso porque as imagens do presidente na praia, em Aratu, na Bahia, deixam claro que há um volume adicional no abdôme de Bolsonaro – o que poderia ser sinal de que ele teria voltar a usar sonda. Confira algumas mensagens postadas por internautas e também pelo jornalista Rodrigo Vianna sobre a aparência de Bolsonaro:

O que Bolsonaro esconde sob a camiseta?

Abdomen parece inchado. Ou carrega um dreno?

Sequelas ainda das cirurgias no intestino?

O que Bolsonaro esconde? pic.twitter.com/gbCC7jY7gg — rodrigo vianna (@rvianna) December 30, 2019