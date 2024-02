Abilio Diniz: quais são e como ficam os negócios da família

Apoie o 247

Um dos maiores empresários do Brasil, Abilio morreu neste domingo (18), aos 87 anos, em São Paulo. O futuro dos negócios da família será conduzido por meio da holding de investimentos Península Participações, revela o G1.

Além do grupo Pão de Açúcar, a família Diniz criou a Península em 2006 para representar seus interesses em verticais de investimentos que compunham o patrimônio do empresário.

O Carrefour é a participação em empresa mais relevante do Península. A holding tem mais de 8% da fatia global da empresa, sendo a segunda maior acionista. Estão na carteira também o e-commerce e vinhos Wine, a Oncoclínicas e a Padaria Benjamin.

