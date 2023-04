Abin de Bolsonaro usou programa que pode espionar tudo que você faz na internet, mostram documentos

Apoie o 247

Por Paulo Motoryn (The Intercept) - O governo de Jair Bolsonaro comprou secretamente uma controversa e poderosa ferramenta de espionagem chamada Augury para a Agência Brasileira de Inteligência, a Abin. A informação é sigilosa, mas o Intercept obteve documentos internos da agência que confirmam relatos detalhados, colhidos por mais de um mês, com fontes com diferentes níveis de vínculo com a agência. Questionada, a Abin confirmou a compra e também o uso da ferramenta.

A Augury é uma plataforma que permite o rastreamento digital contínuo de cidadãos, com a captura de dados de tráfego, como cookies de sessão, detalhes da navegação e credenciais de acesso a contas em plataformas privadas –usuário e senha. Em novembro de 2022, a revelação sobre o uso da ferramenta nas Forças Armadas dos Estados Unidos foi um escândalo no mundo da espionagem. Ao Intercept, um agente da Abin afirmou que, nos corredores, a suspeita era de que havia políticos, jornalistas e até ministros do Supremo Tribunal Federal na mira do Augury.

Leia a íntegra no The Intercept.

