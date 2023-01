Abin está com 76% dos cargos vagos, em meio ao terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está com 76% do do quadro de servidores desocupada. Os números são de dezembro de 2022 e foram coletados pelo site Metrópoles na página de Dados Abertos do governo federal.

Segundo os dados do governo federal, dos 4.572 cargos efetivos aprovados em lei na Abin, 3.484 estão vagos, ou seja, não foram ocupados. Os demais 1.088 estão preenchidos. Segundo as informações divulgadas pelo governo federal, a maior parte dos cargos vagos (1.419 posições) é para o posto de oficial de inteligência.

Durante entrevista à Globonews, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a Abin, assim como serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e das Forças Armadas, por não terem alertado-o sobre a possibilidade de ataques terroristas de bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, no último dia 8.

"Nós temos inteligência do GSI, da Abin, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República que poderia ter acontecido isso", disse Lula. "Se eu soubesse, na sexta-feira, que viriam oito mil pessoas aqui, não teria saído de Brasília. Saí porque estava tudo muito tranquilo. Até porque, a gente estava vivendo ainda a alegria da posse", afirmou o presidente.

