Abin impede ida de agentes para embaixadas por razões políticas

247 - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) cancelou a ida de três servidores para serem adidos de Inteligência nas embaixadas de Pequim, Nova Déli e Berlim por razões políticas.

Segundo reportagem do blogo do jornalista Guilherme Amado, a decisão de não transferir os servidores, apesar de possuírem qualificações técnicas para os postos, teria acontecido pelo fato de dois deles terem sido filiados ao PT e ao PCO. As filiações teriam acontecido antes deles ingressarem no serviço público.

O terceiro agente teria sido impedido por ter feito uma doação em 2018 a um candidato de oposição ao governo Jair Bolsonaro.

